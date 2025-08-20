Una playa sin arena y completamente cubierta por conchas: aquí está y este es el motivo

La usuaria de TikTok Laura (@laura.ricis), una chica española que vive en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo es la playa de Shell Beach, una playa sin arena, completamente cubierta por conchas.

"¿Sabías que existe una playa en Australia que no está hecha de arena? Esta playa está completamente hecha de conchas", ha comenzado comentando la usuaria en el vídeo mientras coge con las manos las conchas.

"Yo me preguntaba: ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, pues no es porque las olas las trajeron. Resulta que el agua está tan salada que es imposible que vivan peces o depredadores", ha explicado la española.

"Solo sobrevive un tipo de molusco. Y durante miles de años estas conchas se han acumulado sin que nada se las coma. Así que el resultado es este, una playa de conchas de 10 metros de profundidad. Si no tenías este sitio en tu bucket list, estás tardando, amiga", ha concluido Laura.

Este descubrimiento ha despertado la fascinación entre los usuarios de la red social, pero también las dudas, como si es posible meterse en el agua. "No lo recomendaría, porque si esta tan salada como para que los animales no sobrevivan muy beneficiosa para la piel no será", ha señalado la tiktoker.