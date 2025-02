Una profesora desvela lo que le ha pasado con un alumno y dice algo que debería oír todo el mundo

La usuaria de TikTok @queeriscute, estadounidense que trabaja en Madrid como profesora de inglés, ha lanzado un potente mensaje al mundo al contar lo que le ha ocurrido con uno de sus alumnos.

"Lo que no me esperaba era que uno de mis alumnos en Madrid (de Latinoamérica) se me acercara y me dijera que tiene un familiar que vive en Estados Unidos que está siendo deportado", cuenta, en referencia a las medidas que está tomando el presidente de aquel país, Donald Trump.

"Pasó muy rápido y no está bien en absoluto: las familias latinoamericanas ya se enfrentan a discriminación en nuestro país y el hecho de que todo esto se esté acelerando es completamente innecesario, violento, tiene sus raíces en la supremacía blanca", denuncia la docente.

"Se debe a un intento de querer hacer el país más seguro, pero realmente se trata más de control y de asustar a la gente. Es sólo racismo y eso es en lo que se basa nuestro país", lamenta.

Dicho eso, deja un potente mensaje: "Las cosas pueden ser diferentes y las cosas pueden ser mejores. Tenemos más poder del que pensamos como ciudadanos, como mujeres, como personas blancas. Tenemos privilegio y no lo usamos. No nos enfademos cuando nos quiten nuestros derechos".