Una profesora enseña el correo que le envió un alumno: la petición que le hace es muy significativa 

La profesora de Educación Primaria Beatriz Cerdán, ganadora del Premio Espiral Peonza Bronce en 2020, utiliza su perfil de la red social de X para contar anécdotas y curiosidades que le pasan a diario en el aula. También las aprovecha para explicar nuevas formas a la hora de dar clases y difundir métodos más novedosos que salen del guion más clásico.

Cerdán, en los últimos días, se ha hecho viral por mostrar el correo que le ha enviado un alumno de 5º de Primaria con el objetivo de salir a la pizarra para mejorar y practicar las divisiones, que es la parte de las matemáticas que están estudiando.

"Hola, Bea, ¿mañana me podrás sacar a la pizarra a hacer una división de arañita que la tengo más o menos y la quiero practicar?", le ha preguntado el estudiante, tal y como se puede ver en la imagen que ha adjuntado.

Junto a ese pantallazo del correo ha escrito lo siguiente la profesora. "Hoy un alumno de 5º me escribió un email para pedirme salir a la pizarra porque quiere practicar una división. Y me hizo pensar en lo importante que es construir un aula donde puedan intentarlo todo sin miedo a equivocarse, donde pedir ayuda sea natural".

La publicación de esta profesora ha sumado más de 35.000 reproducciones y 2.000 me gusta en las primeras horas en la red.

De matemáticas a lengua

Si el tuit con este correo relacionado con la asignatura de matemáticas se ha hecho viral, hace unas semanas también consiguió repercusión al enseñar qué ejercicio había planteado a sus alumnos para que practicaran ortografía.

"Con la ortografía visual (inspirada en Editorial Yalde), el dibujo se convierte en memoria, y la palabra… en imagen. 5º de Primaria", escribió, mostrando una imagen de los trabajos que le habían entregado sus estudiantes.

En ellos se podía ver cómo tenían que escribir la palabra gigante y hacer un dibujo relacionado para aprender las reglas de acentuación de las palabras llanas. Los resultados obtenidos, una maravilla.