Una profesora de inglés pide que los españoles dejen de hacer esto cuando hablan el idioma

La profesora y tiktoker @mariaspeaksenglish, con más de un millón de seguidores en la red social china, ha pedido que de una vez por todas los españoles dejemos de decir eso de "perdón por mi inglés" cuando usamos el idioma de Shakespeare.

Lo ha hecho analizando la entrevista que el creador de contenido Nil Ojeda le hizo al CEO de Apple, Tim Cook, donde, antes de empezar a habla le dijo que era de España y le pidió perdón. "Tu inglés es perfecto", le dijo el dirigente de la compañía.

"Repite conmigo: no más 'sorry for my english'. Dejemos de pedir perdón por nuestro inglés. En la entrevista, Nil Ojeda dice 'voy a hacerlo lo mejor que pueda con mi inglés, soy de España'. A lo que Tim Cook le responde 'no, your english is perfect'. Es que Nil Ojeda continúa con la entrevista perfectamente en inglés", dice la experta.

"Yo sé que en España, incluso los hispanohablantes en general, tenemos una visión bastante negativa del idioma que incluso nos produce cierto bloqueo a la hora de hablarlo", ha proseguido.

Para @mariaspeaksenglish, "esto no es porque no sepamos inglés", para ella, este bloqueo tiene que ver "con las piedras que nos tiramos en nuestro propio tejado y la poca confianza que tenemos en nuestra capacidad".

"Más que un trabajo lingüístico, en España hay que hacer un trabajo mental. Así que, de verdad, la próxima vez que tengas que hablar en inglés acuérdate de Nil y haz esto que ha hecho Nil. Lánzate, habla, go for it, a pesar del miedo, porque el verdadero reto no está en hablar en inglés, está en creértelo", sentencia.

En los comentarios hay uno muy repetido: la manía que hay en lugares como España de reírse de aquellos que hablan inglés de forma correcta y con el acento adecuado: "Pero en el cole si hablabas bien inglés se reían de ti".