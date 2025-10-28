Una profesora señala por qué las alcantarillas son redondas con una lógica matemática que no da a equívocos

Las calles están llenas de pequeños detalles que solemos pasar por alto, desde los adoquines hasta las señales de tráfico. Sin embargo, incluso en esos elementos cotidianos que pisamos sin pensar, las matemáticas están presentes.

Las redes sociales, más allá del entretenimiento, se han convertido en una ventana al conocimiento: cada día, profesores, científicos y divulgadores aprovechan su alcance para explicar conceptos que nos hacen ver el mundo con otros ojos. Uno de los ejemplos más recientes es el de una profesora que ha resuelto una duda que muchos nunca se habían planteado: ¿por qué las alcantarillas son redondas?

Una lección de geometría

Laura Gómez, profesora de Matemáticas, se ha vuelto viral en las redes al publicar un video a su cuenta @laurimathteacher explicando con una lógica impecable por qué las tapas de las alcantarillas son siempre circulares.

Su explicación, tan simple como brillante, ha hecho que miles de usuarios aprendan algo nuevo. “Las tapas de las alcantarillas son redondas porque es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”, afirma en su vídeo, acompañando la teoría con un ejemplo visual que deja poco lugar a dudas.

Lo que podría parecer una casualidad —una simple decisión estética o de fabricación— tiene, en realidad, una justificación matemática y de seguridad. La clave está en una propiedad geométrica única: el círculo tiene el mismo diámetro en todos sus puntos. Esto significa que, sin importar cómo se coloque o gire, una tapa circular nunca puede caer dentro de la abertura que cubre.

Una cuestión de seguridad y eficiencia

“Si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, bastaría con inclinarla en un ángulo determinado para que pudiera colarse por el hueco”, explica Laura en el vídeo. En cambio, el diseño redondo garantiza que el diámetro de la tapa siempre sea mayor o igual al de la abertura, evitando accidentes y facilitando su colocación. Además, las tapas circulares son más fáciles de fabricar, de mover (ya que se pueden rodar) y distribuyen mejor el peso del tráfico que pasa por encima.

Este razonamiento, que combina geometría, ingeniería y sentido común, ha fascinado a miles de personas, que ahora miran el suelo con una nueva perspectiva. La explicación de Laura se ha vuelto viral, con más de 911 mil visualizaciones y casi 37 mil likes.