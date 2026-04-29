Barry Keoghan confiesa que los rumores sobre su infidelidad a Sabrina Carpenter lo hicieron "desaparecer"

Cuando la cantante Sabrina Carpenter y el actor Barry Keoghan comenzaron a salir, fue un gran momento para los fans, quienes apoyaron la relación desde el principio. Sin embargo, después de un año, la cantante decidió dar carpetazo al actor.

Aunque las fuentes parecían confirmar que su ruptura había sido amistosa, Carpenter lanzó varias canciones en su último álbum que sugerían lo contrario. A partir de entonces, los seguidores de Carpenter comenzaron a especular sobre una posible infidelidad de Keoghan.

El actor rompió su silencio recientemente en el pódcast de Friends Keep Secrets de Benny Blanco. “Me siento lo suficientemente cómodo para decir esto: he estado evitando hablar de ciertas cosas. Dejé Instagram y mis perfiles en redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de socializar”, reveló.

Explicó que había desaparecido “porque circulaba una versión de los hechos de la que nunca se habló realmente, una versión que no es cierta, y yo nunca la confirmé ni dije nada al respecto”.

Finalmente, Keoghan pidió un respiro a aquellos que lo estaban acosando: "Pido que dejen de hacer suposiciones y que dejen de repetir esta narrativa, atacarme y hundirme de cualquier manera posible. No digo esto para dar lástima".

Su desaparición de los focos

No es la primera vez que el actor habla del bullying que está sufriendo o sobre la presión que ha vivido en redes sociales. En una reciente entrevista concedida al programa The Morning Mash Up de SiriusXM declaró que, además de los rumores por su supuesta infidelidad a Sabrina Carpenter, también estaba recibiendo "muchos insultos sobre mi apariencia”.

De hecho, esto le hizo dejar de asistir a muchos eventos, como las alfombras rojas. “Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”, declaró.