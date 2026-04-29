"De Ankara a Talavera la Real": el avión Saeta II que une a España y Turquía con un contrato de 3.120 millones para reemplazar al histórico F-5

España y Turquía estrechan sus lazos de nuevo. Ambos países han sellado un acuerdo histórico en el sector de la defensa para la adquisición de 30 aviones de entrenamiento Hürjet, que en España pasarán a llamarse Saeta II, en homenaje al primer reactor español, el Hispano Aviación HA-200 Saeta.

El contrato, firmado entre el Gobierno español y Turkish Aerospace, está valorado en 2.600 millones de euros y marca el inicio de una nueva etapa en la formación de pilotos militares.

El programa no se limita a la compra de aeronaves, según el presidente y CEO de Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu. "Vamos a proveer la plataforma. Airbus -empresa elegida para coordinar el proyecto en España- va a proveer el equipo de entrenamiento y los sistemas. Y habrá una serie de empresas [españolas], un total de 14, que aportarán ciertos subcomponentes", ha señalado.

Aunque la base del Saeta II es de tecnología turca, su desarrollo tendrá una fuerte implicación española. Airbus será la encargada de coordinar el programa en España, incluyendo el sistema de entrenamiento y el mantenimiento, lo que permitirá adaptar el avión a las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas. Además, participarán alrededor de 14 empresas españolas en la fabricación de distintos componentes.

Según ha explicado esta colaboración refleja también el cambio en el contexto global de la defensa, especialmente con los conflictos recientes, como la guerra de Irán. Esto ha llevado a que los países busquen sistemas más eficientes, rápidos de producir y más económicos.

"Dentro de la OTAN hay una serie de países que desarrollan tecnologías mucho antes que otros. No para competir con ellos, sino también para dar fuerza a la OTAN porque si cada país es más fuerte que en el pasado, entonces la alianza va a ser más fuerte", ha concluido el mismo.

La primera entrega está prevista para la segunda mitad de 2028 y el objetivo es completar el programa en 2031. Este calendario busca acelerar la sustitución del veterano F-5, que ha sido durante décadas uno de los principales aviones de entrenamiento del Ejército del Aire.