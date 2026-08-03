Muestra un restaurante de la costa de Huelva y sorprende para bien por el precio que tiene: "Para mí es un 10 de 10"

Cada vez cuesta más encontrar bares y restaurantes en los que la calidad y un precio moderado vayan de la mano, especialmente en las zonas más turísticas como puede ser Huelva. Por lo general, en estas ciudades el precio se dispara y, en una gran cantidad de casos, la calidad no va acompasada.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista gastronómico en Madrid Alfonso C. Suárez (@AlfonsoCSuarez) ha publicado un restaurante de esa ciudad andaluza en el que ha valorado con una nota de 10 sobre 10.

"Ser de Huelva es una maravilla. Pescaíto frito variado por 30 euros, chirlas por 5 euros, atún con tomate (ojo a las patatas) con un precio de 11 euros y calamares del campo por 12 euros", ha afirmado.

"¿Dónde? El Legado, en El Portil. No me voy a cansar de recomendarlo (voy siempre que estoy en Huelva). Para mí es un 10/10", ha añadido el especialista, adjuntando fotos de los productos que había pedido.

Además, en un segundo tuit ha detallado que "El Legado es uno de los 50 restaurantes que están en la lista de lugares donde comer bien en la costa de Huelva". Su tuit ha conseguido recibir más de 120.000 reproducciones en pocas horas, así como ha superado los 600 me gusta y ha recibido respuestas como las siguientes: