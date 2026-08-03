Kylie Minogue y Madonna: una histórica actuación en el WorldPride de Ámsterdam

Además de la aparición de Máxima de Holanda en la inauguración del Orgullo de Países Bajos, el World Pride que este año acogió Ámsterdam ha dejado otra instantánea histórica. Madonna subió al escenario a la diva pop australiana Kylie Minogue para interpretar su tema Love Sensation, uno de los singles de su último disco Confessions II.

Ambas artistas son todo un referente para el colectivo LGTBIQ+ y, además, este concierto en versión club de la estadounidense se trata de la segunda ocasión en la que ambas cantan juntas sobre el escenario. "Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Kylie", dijo la intérprete de temas como Vogue. Ambas subieron con dos tops morados, el de Madonna con corsé y mallas de licra del mismo color combinado con una minifalda y el de Minogue de tirantes, con pantalón plateado.

Además de interpretar Love Sensation, la autora de temas como Can't get you out of my head se quedó acompañando en una auténtica fiesta a la reina del pop en otros dos temas clásicos de su disco Confessions on a dance floor como son Sorry y Hung up.

Además, ambas compartieron en redes sociales un vídeo previo a su actuación en el que aparecen bailando haciendo gala de su complicidad y amistad, algo que ha sido muy aplaudido por sus seguidores en redes sociales.

Kylie y Madonna, dos iconos que no han colaborado nunca y que solo habían actuado juntas una vez

A pesar de que ambas artistas han vendido a lo largo de su amplia trayectoria cerca de 500 millones de discos y se consideran dos iconos de la cultura club, dance y, también, para el colectivo LGTBIQ+, no han colaborado hasta ahora en ninguna canción juntas y solo habían compartido escenario previamente en 2024.

Lo hizo durante la gira Celebration Tour de Madonna en su parada en el Kia Fórum de Los Ángeles, donde interpretaron a dúo el éxito Kylie, Can't Get You Out Of My Head, y el clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. De hecho, Madonna ha confesado en más de una ocasión que el tema de Minogue es uno de sus favoritos de todos los tiempos. "Esto es lo que yo llamo supervivencia. Es un privilegio para mí estar aquí arriba cantando contigo. Dios te bendiga, nunca lo dejes", dijo entonces la reina del pop a su compañera.

Un Orgullo reivindicativo con presencia 'royal' y política

El World Pride 2026 arrancó el 25 de julio en Países Bajos y finalizará el 8 de agosto y, además de la histórica presencia de la reina del país, quien reivindicó "poder ser uno mismo y amar a quien quieras", celebró el 25º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario.

El primer ministro del país, Rob Jetten, abiertamente homosexual y pareja del jugador de hockey argentino Nicolás Keenan, también reivindicó la necesidad de proteger al colectivo. "Como se vio tras el atentado de Berlín, en Países Bajos y en todo el mundo, la aceptación de la comunidad LGTBIQ+ se encuentra bajo una fuerte presión", señaló a la agencia de noticias ANP.