Una sola e impactante palabra para definir el esperado opening de la nueva discoteca UNVRS en Ibiza

"Hablemos del ridículo en el que se ha convertido Ibiza y todo lo relacionado con Ibiza. Yo amo Ibiza, me encanta. Era un lugar en el que yo me habría encantado habitar en otra vida, pero se está volviendo inviable"

"No sé si sabéis que este fin era el opening de UNVSR. Yo tenía un FOMO que por poco me presentó allí. Y ahora pienso, gracias Señor, gracias Dios, por no haber ido"

"Partamos de la base de que sacan las entradas a 150 euros. La fiesta dura hasta las dos de la tarde. Perfecto. Cuando se ha hecho sold out y todas las entradas están vendidísimas, sacan el line up y los mejores DJs están a partir de las cuatro o cinco de la mañana"

"Y entonces sacan una segunda tanda de entradas que son a partir de las seis de la mañana, que es cuando venían los DJs, en mi opinión, más top. En mi opinión, la de mucha gente, que esto es algo que la mucha gente se está quejando, pero aquí no es donde está el ridículo"

"El ridículo es que yo tengo muchas personas de mi entorno que han ido, ¿vale? Eso estaba masificado, no, lo siguiente. El sonido de UNVRS, yo he visto los vídeos... 150 euros de entrada y ese es el sonido de la discoteca, me deja mucho que desear"

"Pero es que tú te vas a la barra, te pides una botellita pequeña de agua, 18 euros. O sea, ¿esto cómo puede ser legal en ningún lado? La ley le da oferta y la demanda, esto es como cuando vas al aeropuerto y pagas una pasta. Perfecto. Si no quieres, no vayas, no pasa nada. Perfect"

"Tú te vas, que dentro de Universe han abierto un Vicio. Esto os lo subo porque si no, no os lo creéis, me ha salido este vídeo. Yo os amo vicio, pero las cosas como son. Esto lo han hecho un poco trampa de gris, yo creo, porque si no... 80 euros"

"80 euros. 5 tenders de pollo, que sí que es verdad que vienen con caviar. Yo eso lo tengo que probar. Yo llego a Universal Ibiza, me gasto 150 euros en la entrada y me gasto 16 euros en una unidad de tender de pollo solo para probarlo"

"Os diré, no es el pollo más caro de Ibiza. Se lo podéis preguntar a Pocholo. Pero te va a dejar muy insatisfecha, cariño. O sea, un tender de pollo, 16 euros. 80 euros. ¿Tú sabes lo que hago yo con 80 euros ahora mismo? 5 tenders"

"O sea, ¿cuánto cuesta la copa? No lo he querido preguntar. Estaban mis amigas comentando que les costó una botella de agua 18 euros. Y digo, no quiero saber cuánto cuesta una copa"

"¿30? ¿30 euros por una puta copa? ¿Cuánto? O sea, yo espero que el tender de pollo primero me pinche un tema, luego se meta el solo en la freidora, y luego se va a gloria bendita"

"Es decir, estaba petado. Petado, o sea... Yo no sé si alguien controló el aforo de eso. Yo he visto los vídeos y digo, Madrid Arena, Steve Aoki, se queda en una anécdota como pase algo aquí al lado de esto. Entonces, obviamente, si lo hacen y ponen esos precios y se lo pueden permitir, es por algo"

"Porque la gente va, yo fui la primera que por el FOMO estuve a punto de... Pero, ¿en qué momento estamos normalizando 150 euros por una entrada? Que al final, vale, son muy buenos los DJs"

"La pagas. Llegas allí, 18 euros por una botella de agua. 16 euros por una unidad de tender de pollo que no te venden sola. Entonces, tienes que pagar los 80 por 5. Que luego es verdad que tienen viceoferais a 8 euros y tal. Pero es todo unos precios tan... ¿Qué está pasando con Ibiza?", ha concluido.