Una tienda pone este cartel en la puerta dirigido a los ladrones y es simplemente una obra de arte

El cartel que una tienda de A Coruña ha colocado en su puerta dirigido a los posibles ladrones que quieran entrar a robar es de una sinceridad tal que no puede calificarse más que como una obra de arte.

El letrero en cuestión lo ha subido a la red social X el usuario @MarcoLegiare y en él se puede leer: "Por favor, no entréis a robar. Tenemos alarma y molesta a los vecinos".

"Además, no hay dinero. No perdáis tiempo. Gracias y perdón por las molestias", se añade en el educado mensaje.

Del letrero se ha hecho eco la popular cuenta @LiosdeVecinos y ha generado una multitud de reacciones. Por ejemplo, una persona dice: "Me recuerdan los carteles en algunos coches en Madrid en los 90 tipo, señor ladrón/drogodependiente, el coche está abierto no hay radiocasset ni nada en la guantera, por favor si lo necesita para dormir a las 7 me hace falta para ir a trabajar, gracias".

Otro, irónico, señala: "No me fío. Entraré a comprobar si es cierto que no tienen nada".