Una uruguaya alucina con la "pelusa de Madrid": muchos se la encuentran en casa

La usuaria uruguaya de TikTok @Maru.romano vive desde hace ya un tiempo en Madrid, capital española, y ha vivido de primera mano lo que ha llamado "la pelusa de Madrid", que la ha dejado alucinada porque "no para de formarse".

"Hay una pelusa, es que no sé ni como explicarlo, que se forma, de la que me habían advertido", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 3.000 'me gusta'.

"Me dijeron que era algo insólito, que aparece... Y yo me paso todo el día barriendo", ha afirmado. Ha mostrado esas partículas de polvo que forman como una pelusa que aparecen, sobre todo, en los suelos de madera.

Como solución, la usuaria ha comprado un purificador de aire. "Es una de las mejores compras que hicimos, sirve para eliminar elementos que están en el aire como los ácaros o el polvo", ha explicado.

Los usuarios han intentado dar con alguna solución que ayudase a que no apareciera tanto esa pelusa: "No hay que barrer, sino aspirar o pasar la mopa con un producto adecuado o no te lo quitarás de encima". "Pasa en toda España, yo pensaba que era algo internacional pero en mi casa de Australia no pasa", ha comentado un usuario, respondiendo la propia usuaria que en Uruguay tampoco le ha pasado.