Una vuelta a las matemáticas: así es el nuevo método de los colegios para aprender cálculo

La maestra de Educación Primaria Loreto (@lapizarradeloreto) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando cuál es el método que utiliza en su colegio para enseñar matemáticas a los niños de los primeros cursos de primaria.

"Primer día como maestra. Un niño viene, me enseña su cuaderno y me dice: 'Profe, ¿me corriges esta suma?' Y yo no sabía cómo hacerla, y no era porque no supiera sumar, ¿eh? Es que no lo hacía como a mí me enseñaron", ha contado la docente.

"Era otro método, más raro, todo descompuesto, a trozos... Vamos, que me sonaba a chino. Y ahí me enteré que era el famoso método ADN, el algoritmo basado en números", ha explicado la profesora.

"Una forma de trabajar las mates mucho más visual y más lógica para los peques, y muy diferente a la que tú y yo aprendimos. ¿Y qué tiene de especial? Pues que no se basa en memorizar pasos, sino en entender los números de verdad", ha relatado Loreto.

"Los niños aprenden a descomponer, a jugar con los números, a hacer sumas y restas con lógica, sin miedo y a su ritmo. Mira este ejemplo con una suma que he preparado para que lo veas claro: 56 más 28", ha comentado la maestra.

"En vez de hacerlo como lo hacíamos nosotros, con llevadas, van descomponiendo el número 28 para sumarlo poquito a poquito. 56 más 10, 66. 66 más 10, 76. 76 más 4, 80. Y 80 más 4, 84", ha manifestado la usuaria.

"¡Y ahí lo tienes! Han descompuesto el número 28 en 10 más 10 más 4 más 4. Y lo mejor de todo es que lo han hecho entendiendo el proceso, no porque alguien les dijo así se hace y punto", ha asegurado la docente.

"En este método también se utiliza mucho material manipulativo. Palitos, bloques, regletas... tocan, mueven, entienden, ¡y esa es la clave! Yo desde que me pasó eso, me formé y lo empecé a usar", ha revelado la maestra.

"Y oye, pues los niños aprenden encantados. Pero también te digo, creo que está genial para los primeros cursos de primaria, pero cuando llegamos a cuarto o quinto y vemos una división que ocupa un folio entero, ahí pues me explota la cabeza", ha matizado Loreto.

"Y claro, luego llegan al insti y no saben hacer una división tradicional. Así que como todo, equilibrio. No es que un método sea mejor que otro, pero pues sí que te recomiendo conocerlos", ha puntualizado la profesora.

"Hay que saber cuándo usarlo, adaptarlo y, sobre todo, tener formación como docentes para poder aplicarlo bien. Y nada, eso, que gracias a ese niño que me dejó descolocada me metí de lleno en el mundo ABN y ahora me encanta enseñarlo, pero también con cabeza", ha concluido la usuaria.

"Dicen que si se trabaja desde peques es mejor porque luego su cálculo mental es brutal"; "Me paso igual. Cuando mi hijo vino un día para que le explicará una cuenta me faltaron dos segundos para ponerme a llorar, tuve que buscarlo", han comentado algunos usuarios.