Preguntan a un hombre que vivió el franquismo si se vivía mejor o peor que ahora: da una lección para los más jóvenes

El cómico Carlos Fornié, conocido en redes sociales como @zapatiburger, ha arrasado con un vídeo que ha publicado con un hombre que vivió el franquismo, preguntándole si se vivía mejor o peor con Francisco Franco comparado con ahora.

La respuesta que ha dado, que es muy irónica y a modo de broma, podría servir de lección a los jóvenes que dicen que se vive peor ahora que durante la época de Franco. En un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de octubre, el 21,3% de los españoles contestó que la dictadura de Franco fue "buena" o "muy buena".

Fue una de las encuestas más comentadas del 2025, en especial por el 17,3% de los encuestados que consideraba "peor" el actual régimen democrático es peor que la dictadura franquista.

La lección a los jóvenes

"¿Con Franco, señor, se vivía mejor o peor?", le ha preguntado Carlos al hombre. "Peor, peor... Eh, bueno, mejor... Bueno, no lo sé, mire, el que sabe mejor de esto es mi hijo pequeño", ha respondido en una escena sarcástica.

Carlos, sorprendido, le ha preguntado cuántos años tenía su hijo pequeño, que tiene 21 años. "Ah, sí, me cuadra, 21 años", respondía el humorista. El hombre añadía, con más sarcasmo aún, que, además, "es un experto en lavadoras, sí, sí, se formó viendo vídeos por internet de ese programa que se llama Madrastras atrapadas".

La sátira pretende ser una lección a los jóvenes que no han vivido el franquismo y que, aún así, lo apoyan, como se refleja en el citado estudio del CIS.

La encuesta del CIS sobre el franquismo

Durante varias semanas se destacaron los resultados de la encuentras del CIS, poco antes de que se cumplieran los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia a España.

Preguntaron, textualmente: "En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?".