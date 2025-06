Unas amigas se van de interrail y así es como se las ingenian para comer: las prioridades están claras

La usuaria de TikTok @inourtwentiess ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo se las arregla junto a sus amigas para comer mientras está de interrail por Europa.

"El viaje nos lo podremos permitir, la comida ya veremos", ha manifestado la usuaria justo antes de mostrar cómo una de sus amigas intenta cortar una barra de pan con una cuchara.

La ocurrente idea no ha pasado desapercibida para los usuarios de la red social, ya que en tan solo 24 horas el vídeo ha superado ya las 1,4 millones de me gustas, los 100.700 me gustas y los 250 comentarios.

"Cortando el pan con una cuchara en otro país, devoraste en la vida"; "Quien tiene para el whisky tiene para los hielos"; "La comida es opcional"; "Me alimento de agua y chicles y listo ya ves tú jajaja", han comentado algunos usuarios.