Unas japonesas viajan a España, prueban chocolate con porras por primera vez y su reacción es muy sincera

Risa y Kazuma es una pareja de jóvenes japoneses que decidieron crear un proyecto juntos en redes sociales bajo el nombre de 'OnigiRico Japón' (@onigirico_japon), en el que tratan sobre todo temas relacionados con la gastronomía y uno de sus puntos ha sido la comida española durante su viaje por el país.

Risa y su hermana Rena acudieron a una cafetería a probar por primera vez una de las meriendas más típicas de España durante la estación de invierno, especialmente en fechas como las Navidades

En su caso pidieron solo chocolate con porras y, como acostumbran en la cultura japonesa, juntaron las palmas de las manos para pronunciar "Itadakimasu", una expresión japonesa antes de comer para mostrar gratitud y, sobre todo, humildad, no solo a quien ha preparado la comida en cuestión, sino que también hacia los alimentos: "Gracias por la comida".

"El mejor que he probado en mi vida"

"Es increíble, es muy grande y esponjoso", expresaron las jóvenes sobre la forma y el tamaño de las porras. "Son más grandes que vuestras caras", ironizaba Kazuma, quien era el encargado de grabar sus reacciones. "Se ve muy rico", añadían nuevamente.

Tras mojar un trozo de la porra en chocolate, llegó la hora de catarlo. Su reacción ha sido muy sincera: "Mmmmm, muy rico". Rena, por su parte, levantó el pulgar en señal de total aprobación por su parte: "Está riquísimo".

"El chocolate es muy intenso, quizá es el mejor que he probado en mi vida", confesó Risa. La sincera reacción de ambas ha generado una treintena de comentarios de usuarios aplaudiéndolas por ser tan respetuosas: "Los japoneses siempre dirían que es exquisito. Son, sobre todo, educados".

"Muy bien, probando cosas de aquí sin miedo", ha celebrado la usuaria @asv123. Han destacado que lo mejor que podían hacer es haber mojado el churro en el chocolate previamente, algo imprescindible.