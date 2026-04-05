Uno de los medios de referencia de Portugal describe la postura de Sánchez con Trump de una forma inédita

Uno de los medios de referencia de Portugal, Expresso, ha publicado un extenso artículo sobre el papel de Pedro Sánchez en las últimas semanas y su postura contraria al presidente de EEUU, Donald Trump, por la guerra en Irán.

El presidente del Gobierno español, con su 'No a la guerra' y el rechazo a que la Administración norteamericana usara las dos bases militares que tienen en España para atacar Irán, ha dado la vuelta al mundo.

Muchos han sido los medios internacionales que han puesto la lupa en la decisión de Sánchez con la guerra en Irán, como The Wall Street Journal, y el periódico semanal portugués no ha sido menos.

"Con la perspectiva de convertirse en uno de los líderes políticos más perdurables de Europa y en un referente para la socialdemocracia, el presidente del Gobierno español pide el reconocimiento general de su oposición a la guerra con Irán", ha destacado el citado medio.

En el artículo, escrito por el periodista Ángel Luis de la Calle, analizan los pasos a seguir por el líder del Ejecutivo español y consideran, sin ninguna duda, que "Pedro Sánchez está de moda".

"A punto de convertirse en uno de los líderes políticos europeos con más años en el cargo y una de las pocas figuras que quedan de la socialdemocracia continental, el presidente del Gobierno español goza de altos índices de popularidad, tanto dentro como fuera de España, debido a su firme rechazo a las iniciativas militares lanzadas por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio", razonan al comienzo del artículo.

"La negativa de Sánchez a permitir el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses le ha valido la reputación de heraldo de la insubordinación", han destacado.

El citado medio asegura que la metamorfosis de Sánchez no es algo nuevo y han recordado que 'volvió de entre los muertos' tras ser expulsado del PSOE en el año 2016. De hecho, hablan de las "cruzadas" de Sánchez, como plantar cara a la era de la desinformación o, como él lo llama, "máquina del fango".

Su planteamiento para hacer frente a los pseudomedios digitales o su plan de calidad democrática es objeto de análisis en Expresso y lo consideran como una base sobre la que Bruselas puede llegar a trabajar en el futuro contra la desinformación.

De hecho, aprovechan para destacar el crecimiento económico de España, a la par que el Gobierno ha aprobado un total de 80 medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán. Y eso que es uno de los pocos presidentes de un Gobierno socialista que perduran en Europa.

Es por eso que, pese a los que critican el 'sanchismo', ponen en valor la resiliencia de Pedro Sánchez y destacan que sus "cruzadas" tratan de demostrar que la política sigue siendo una herramienta de transformación.