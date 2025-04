Unos carniceros prueban si es mejor echar la sal a la carne antes, durante o después de cocinar: su sentencia es clara

Los carniceros de la popular Carnicería Etxezarreta han hecho un experimento para tratar de dar respuesta a un asunto que genera dudas en muchos clientes: a la hora de cocinar, ¿es mejor echar la sal a la carne antes, durante o después de freír a la plancha una carne?

Para ello, los profesionales han hecho la prueba con tres trozos de carne, cada uno sazonado en un momento diferente del proceso. Y de regalo han probado también "la técnica de ponerle mucha sal y que absorba lo necesario".

Catan primero el trozo de carne al que han echado la sal tras hacerlo a la plancha y sentencian: "Muy bueno. Es como lo suelo comer yo en casa".

Luego prueban a echar la sal mientras se va cocinando. Uno cree que no hay mucha diferencia, pero el otro no lo duda: "Yo me quedo con la uno. Me ha parecido que queda más sosa y creo que menos jugo. Al masticar se nota más jugo".

Por último catan el sazonado antes de cocinar y dicen que no le ven mucha diferencia, aunque admiten que no dejaron la sal mucho tiempo en la carne antes de cocinarla: "Afectaría media hora antes, quizás lo hubiéramos notado. Está muy parecido al segundo".

Como premio prueban "la técnica de ponerle mucha sal y que absorba lo necesario", que dicen que es como se suele hacer en las barbacoas. Pero ahí sí que no tienen dudas: la carne está demasiado salada. Por ello, se quedan sin dudar con la primera opción: echar la sal después de cocinar.