Javi Ferrara, de Parquesur, dice todo esto de Loquillo
El creador de contenido carga contra el cantante en un vídeo viral y le acusa de haberse convertido "en lo que odiaba de joven" mientras reflexiona sobre dinero, fama y principios.
El creador de contenido Javi Ferrara, conocido en redes como uno de los rostros de Parquesur y habitual de vídeos virales y podcasts alternativos, ha dejado una de esas reflexiones que no pasan desapercibidas. Y el protagonista inesperado ha sido Loquillo.
En una conversación difundida por la cuenta de TikTok @ehuniverso, Ferrara carga duramente contra el cantante y lo pone como ejemplo de algo que, según él, ocurre con frecuencia cuando ciertos personajes públicos alcanzan fama y dinero.
"Loquillo se ha transformado en lo que Loquillo de joven odiaba", arranca diciendo sin demasiados rodeos. A partir de ahí, el discurso va creciendo en tono y acaba convirtiéndose en una reflexión sobre clase social, coherencia ideológica y cómo algunos artistas terminan "devorados" por su propio personaje.
"Si yo me transformo en algo de eso, dame un toque"
Ferrara asegura que hay figuras públicas que acaban creyéndose su propio papel hasta perder completamente la conexión con aquello que defendían en sus inicios.
"Ejemplos como Loquillo o Santiago Segura... digo: si yo me voy transformando en algo de eso, tú dame un toque, eh. Yo no quiero ser un gilipollas de estos", afirma.
Según explica, cuando alguien entra en el mundo mediático o artístico "lo primero que tiene que hacer es crear un personaje", pero cree que el problema llega cuando esa construcción termina devorando a la persona real.
"A mí que Loquillo me hable de rabia de clase... venga va, por favor, bájate de aquí anda", añade en uno de los momentos más comentados del vídeo.
Julio Anguita y Paco de Lucía, sus ejemplos
Durante la charla, Ferrara contrapone esa idea con figuras a las que sí considera coherentes pese al paso del tiempo o el éxito económico. Entre ellas cita directamente a Julio Anguita.
"Para mí Julio Anguita supuso un referente absoluto a nivel político, moral y vital", sostiene.
También recuerda una antigua reflexión de Paco de Lucía sobre cómo dejó de definirse públicamente de izquierdas cuando empezó a ganar mucho dinero. Ferrara utiliza esa anécdota para hablar de lo difícil que es, según él, mantener ciertos principios cuando cambia la situación económica de una persona.
Aun así, defiende que riqueza y conciencia social no tienen por qué ser incompatibles. "Hay gente que tiene pasta y puedes tener principios y ver qué es justo y qué es injusto en el mundo", concluye.