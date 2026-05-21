Javi Ferrara, de Parquesur, dice todo esto de Loquillo
Javi Ferrara, de Parquesur, dice todo esto de Loquillo

El creador de contenido carga contra el cantante en un vídeo viral y le acusa de haberse convertido "en lo que odiaba de joven" mientras reflexiona sobre dinero, fama y principios.

Israel Molina Gómez
MADRID, SPAIN - APRIL 07: The singer Loquillo during the presentation of his book 'Paseo de gracia', at the Circulo de Bellas Artes, on April 7, 2025, in Madrid, Spain. Paseo de gracia' is an autobiographical book in which the singer also makes a tour of the city of Barcelona and reviews the artists, from different fields, who helped form the current Loquillo. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
Loquillo, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

El creador de contenido Javi Ferrara, conocido en redes como uno de los rostros de Parquesur y habitual de vídeos virales y podcasts alternativos, ha dejado una de esas reflexiones que no pasan desapercibidas. Y el protagonista inesperado ha sido Loquillo.

En una conversación difundida por la cuenta de TikTok @ehuniverso, Ferrara carga duramente contra el cantante y lo pone como ejemplo de algo que, según él, ocurre con frecuencia cuando ciertos personajes públicos alcanzan fama y dinero.

"Loquillo se ha transformado en lo que Loquillo de joven odiaba", arranca diciendo sin demasiados rodeos. A partir de ahí, el discurso va creciendo en tono y acaba convirtiéndose en una reflexión sobre clase social, coherencia ideológica y cómo algunos artistas terminan "devorados" por su propio personaje.

"Si yo me transformo en algo de eso, dame un toque"

Ferrara asegura que hay figuras públicas que acaban creyéndose su propio papel hasta perder completamente la conexión con aquello que defendían en sus inicios.

"Ejemplos como Loquillo o Santiago Segura... digo: si yo me voy transformando en algo de eso, tú dame un toque, eh. Yo no quiero ser un gilipollas de estos", afirma.

Según explica, cuando alguien entra en el mundo mediático o artístico "lo primero que tiene que hacer es crear un personaje", pero cree que el problema llega cuando esa construcción termina devorando a la persona real.

"A mí que Loquillo me hable de rabia de clase... venga va, por favor, bájate de aquí anda", añade en uno de los momentos más comentados del vídeo.

Julio Anguita y Paco de Lucía, sus ejemplos

Durante la charla, Ferrara contrapone esa idea con figuras a las que sí considera coherentes pese al paso del tiempo o el éxito económico. Entre ellas cita directamente a Julio Anguita.

"Para mí Julio Anguita supuso un referente absoluto a nivel político, moral y vital", sostiene.

También recuerda una antigua reflexión de Paco de Lucía sobre cómo dejó de definirse públicamente de izquierdas cuando empezó a ganar mucho dinero. Ferrara utiliza esa anécdota para hablar de lo difícil que es, según él, mantener ciertos principios cuando cambia la situación económica de una persona.

Aun así, defiende que riqueza y conciencia social no tienen por qué ser incompatibles. "Hay gente que tiene pasta y puedes tener principios y ver qué es justo y qué es injusto en el mundo", concluye.

Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

