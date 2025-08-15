Va al cine de Irlanda y pide inmediatamente que lo que tienen allí se haga "en toda España"

El creador digital Alejandro Mesa, conocido en redes sociales como @buenosdiasporcierto vive actualmente en Irlanda, donde trabaja como docente. Al ir al cine, comprobó lo que tenían disponible allí, por lo que ha publicado un vídeo señalando que también debería estar "en toda España".

"Hay una cosa de los cines de Irlanda que creo que se debería hacer en toda España, porque que yo sepa, todavía no se hace, y es que hay varias cadenas de cines, como Ocean, que tienen una cuota mensual en la que pagas X dinero y puedes ver todas las películas que quieras durante ese mes, aparte de descuentos en la tienda", ha señalado Mesa.

Sin embargo, varios usuarios le han aclarado que en España sí hay una empresa, Cinesa, que sí permite esta opción, en la que por aproximadamente 15 euros mensuales puedes acceder a las salas de cine sin límite. Pero otros matizan que es la única y que se debería hacer en todas las posibles.

"Pago una cuota mensual de 15 euros, cuando aquí una entrada vale 15 euros también. De hecho, he venido cinco o seis veces este mes. Es que sale muy rentable", ha explicado.

"Aquí el cine es carísimo, más las palomitas y un menú te sale una película por 30 pavos. En España, depende del sitio, pues 15 euros serían un par de películas", ha añadido. Ha visto con buenos ojos este sistema para incentivar a las personas a acudir a las salas de cine.

Si no fuera por esto, ha asegurado que no habría ido tantas veces al cine. "Marketing, amigos, marketing", ha rematado. En cuanto a reacciones, Carlos Rivas señala que, en Espaa, "solo lo tiene cinesa". El productor de cine Álex Garijo desea que "ojalá lo hiciesen".

La usuaria @paulazvla92 ha matizado el tema de los precios: "En Madrid una entrada ya te cuesta 10 euros, no veo mucha diferencia".