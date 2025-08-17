Va a recoger en coche a su nieta con 93 años y la gente no da crédito: "Eres rica y no hablo de dinero"

"Mi abuela viene a verme al trabajo y me alegra la mañana". Lo que parece un vídeo conmovedor entre una abuela y su nieta, ha provocado sensación en redes sociales. La edad y la conducción han sido precisamente el objeto de debate. La anciana de 93 años recoge a su nieta del trabajo conduciendo su propio coche.

En su vídeo publicado en la red social TikTok por la joven, se puede ver como la anciana llega a una gasolinera conduciendo y posteriormente sale del vehículo. "No me podía estar riendo más", asegura, en el vídeo, que ha llegado a los casi 4 millones de Me Gusta.

Más de 16.000 usuarios se han animado a comentar la publicación y se han emocionado con la relación familiar. "Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar", asegura una internauta. "Los abuelos deberían ser eternos", afirma otra.

Sin embargo, algunos internautas han criticado que una mujer de avanzada edad conduzca. "Pues es un verdadero peligro salir a la carretera con esa edad. Soy de los que piensa que al igual que hay una edad mínima para conducir tendría que haber un tope también por arriba", ha comentado un usuario. "Lo siento, pero a cierta edad tendría que estar prohibido conducir", opina otro.

Otros muchos han defendido la conducción de la anciana, ya que "estando sana, es sólo un número". "Dicen que es peligroso que conduzca, pero hay muchos más jóvenes inconscientes en la carretera. Con su edad y conduciendo, demuestra que sabe lo que tiene en sus manos. La edad estando sana, es sólo un número", concluye un usuario.