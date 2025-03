Va al supermercado a comprar aceite de oliva y se da cuenta de un importante cambio a tener en cuenta desde ya

La usuaria de TikTok @vegamaraherbal ha contado una experiencia personal que ha vivido al ir a comprar aceite de oliva a un conocido supermercado: "Me llevé una impresión muy mala de lo que están haciendo".

Ha explicado que fue a coger una garrafa de aceite de 5 litros de una marca concreta y se alegró porque según ha visto de primeras había bajado de precio: "Cuando miré la garrafa, porque la veía diferente, han cambiado el envase y el contenido".

En el envase ponía que era aceite que provenía de aceite de oliva virgen y otros aceites refinados: "Si no lo hubiese leído me lo hubiese llevado a mi casa pensando que era el aceite de oliva virgen extra que compro siempre".

Encontró el aceite que compra siempre y también tenía otro precio pero no, lo que pasaba es que la garrafa ya no es de 5 litros, es de 3: "Ves el precio y dices maravilla, pero si te fijas no, es el mismo precio pero el formato 5 litros ha desaparecido".

Finalmente ha mostrado un aceite de oliva de 5 litros de origen navarro con el que, según dice, está encantada .

En los comentarios una persona ha dejado una guía: "Tapón negro virgen extra …. Tapón verde oscuro aceite virgen….. tapón verde clarito aceite de oliva y tapón rojo aceite de orujo".