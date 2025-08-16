Va a ver, por fin, el último capítulo de una serie en HBO y lo que le pasa justo antes es el colmo de la mala suerte

A la periodista y escritora Fernanda Kosak le ha pasado una de esas cosas que nos hacen creer cada vez más en la mala suerte. Tal y como ha contado en su perfil de X (@ferkosak), estaba viendo una serie en la plataforma de HBO Max, The other two.

"Termino el penúltimo capítulo 00:12 y me dice: contenido no disponible, en lugar de preguntarme si quiero seguir. La sacaron del catálogo hoy a las 00 y me quedó el último sin ver", ha revelado Kosak.

El tuit ha alcanzado más de un millón de visualizaciones y 37.000 'me gusta' en apenas 24 horas. Las reacciones han surgido en masa dada la mala suerte de haberse quedado sin ver el último capítulo de la serie, normalmente el más importante de todos, pues da el cierre a toda la temporada.

"Tengo paciencia infinita con terminar las series y paciencia nula para encontrar cosas que requieran cualquier tipo de darse-mañana online. Ya me cruzará la vida con ese capítulo, supongo", ha respondido la escritora a un usuario que le sugería buscar en una página pirata.

Al parecer no ha sido a la única que le ha pasado algo así. Al usuario @nicolasloggia también, pero con Sons of anarchy, que se emitía en Netflix: "Vi el primer capítulo y me encantó. Cuando quise ver el segundo episodio la habían sacado, nunca más la vi".

Otros usuarios le han advertido para la próxima que HBO tiene una sección en la 'lupa' de aquellos productos que van a ser retirados. Tampoco ha faltado la ironía de muchos: "Es para que te imagines el final que más te gustaría".