Van en un vuelo a Mallorca y las palabras del piloto al aterrizar llevan el cachondeo a otro nivel

Llegar a destino siempre es un momento de alegría cuando alguien coge un avión. A través de la ventana, por fin ves que el aeropuerto está cerca y que el aparato comienza poco a poco a descender. Además, se encienden las señales de emergencia para advertir de que el aterrizaje es inminente. En muchas ocasiones, también es el comandante del avión el que anuncia el final del vuelo a los pasajeros. Y no siempre lo hace como se espera.

Es el caso del piloto de una aerolínea española que decidió tirar de humor a la hora de hablar por el megáfono con el resto del pasaje. En un vídeo subido a TikTok por la cuenta "a.giorgii", se puede escuchar parte del speech que el comandante les dedicó a su llegada a Palma de Mallorca. "No sólo era gracioso sino que, además, ni noté el aterrizaje", destaca la usuaria en la descripción del vídeo.

"37 minutos de vuelo. Un vuelo súper largo. ¿Temperatura? Yo creo que aquí ha hecho calor. Si hace más calor aquí que en Barcelona, han tomado ustedes una buena decisión. Y hay alguna nube, pero la que tengamos se irá y habrá otra", decía bajo las risas y aplausos de los pasajeros.

El final de vuelo fue, sin duda, muy divertido para estos afortunados clientes. "Quiero agradecerles que hayan aplaudido un poquito. Somos súper agracecidos. Ahora,ustedes nunca se dejarán una ensaimada (olvidada en el avión)", terminaba.

Está claro que para muchos de esos pasajeros, sus vacaciones han empezado de una manera mucho más divertida de la que podían imaginarse.

El vídeo, en menos de 24 horas, ha logrado sumar casi 600.000 reproducciones en TikTok. Todos los comentarios, además, alaban la profesionalidad y el buen humor del piloto. "Deberían dejar un sitio donde poner propinas o una reseña del piloto para que gane reputación. Asi da gusto viajar", "Una sonrisa siempre viene bien... Crack ese piloto" o "Necesito un piloto así en mi próximo vuelo", son algunas de las opiniones que han dejado los seguidores de este perfil.