Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vanesa Martín da una lección de por vida a un técnico de televisión que le llamaba "hija" sin parar de forma paternalista
Virales

Virales

Vanesa Martín da una lección de por vida a un técnico de televisión que le llamaba "hija" sin parar de forma paternalista 

El otro acabó pidiendo disculpas. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Vanesa Martín durante el photocall "ELLE x Women: Mujeres Para El Cambio.GETTY

La cantante Vanesa Martín, Medalla de Oro de Andalucía y ganadora de varios Premios Ondas y de Los40 Music Awards, ha rememorado la contestación que tuvo que darle hace unos años a un técnico de un programa de televisión que se dirigió en repetidas veces a ella como "hija", mostrando condescendencia y paternalismo.

"Cuando yo empezaba me llegaban a decir: '¿Te afino la guitarra, guapa?'. Digo: 'Me la afino yo, y como me vuelvas a hablar así...'. No le decía, claro, le decía: 'No, tranquilo, me la afino yo", ha contado en una entrevista al medio ac2ality, que en TikTok tiene más de seis millones de seguidores.

"Pero sí una vez, en un programa de televisión, había un técnico que todo el rato me decía: 'Hija, no sé cuántos no sé qué'. 'Hija, súbete un poquito el volumen de la guitarra y el agudo no sé cuántos'. 'Hija, súbete no sé cuántos'. 'Hija, haz no sé qué', 'Hija, canta más no sé cuántos'. Todo el rato 'hija'", ha lamentado.

"Papá, ¿queda algo que pueda hacer?"

"Y yo hubo un momento que le dije: 'Papá, ¿queda algo que yo pueda hacer para que tú estés satisfecho'. Dice: 'Ay, perdona, no quería'. Digo: 'Ya, pero ni soy tu hija ni me hables así, con esa condescendencia", ha dejado claro.

Martín ha admitido que "hemos evolucionado porque sí hemos evolucionado" pero ha lamentado que todavía "queda por hacer".

"Si te abrieras un botón..."

De hecho, hace uno meses ella misma recordó la respuesta que le tuvo que dar a un chico que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".

En una entrevista en Elle, la artista rememoró que en ese momento estaba comiendo delante de él y le dijo: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".

"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 