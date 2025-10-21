Vanesa Martín da una lección de por vida a un técnico de televisión que le llamaba "hija" sin parar de forma paternalista
El otro acabó pidiendo disculpas.
La cantante Vanesa Martín, Medalla de Oro de Andalucía y ganadora de varios Premios Ondas y de Los40 Music Awards, ha rememorado la contestación que tuvo que darle hace unos años a un técnico de un programa de televisión que se dirigió en repetidas veces a ella como "hija", mostrando condescendencia y paternalismo.
"Cuando yo empezaba me llegaban a decir: '¿Te afino la guitarra, guapa?'. Digo: 'Me la afino yo, y como me vuelvas a hablar así...'. No le decía, claro, le decía: 'No, tranquilo, me la afino yo", ha contado en una entrevista al medio ac2ality, que en TikTok tiene más de seis millones de seguidores.
"Pero sí una vez, en un programa de televisión, había un técnico que todo el rato me decía: 'Hija, no sé cuántos no sé qué'. 'Hija, súbete un poquito el volumen de la guitarra y el agudo no sé cuántos'. 'Hija, súbete no sé cuántos'. 'Hija, haz no sé qué', 'Hija, canta más no sé cuántos'. Todo el rato 'hija'", ha lamentado.
"Papá, ¿queda algo que pueda hacer?"
"Y yo hubo un momento que le dije: 'Papá, ¿queda algo que yo pueda hacer para que tú estés satisfecho'. Dice: 'Ay, perdona, no quería'. Digo: 'Ya, pero ni soy tu hija ni me hables así, con esa condescendencia", ha dejado claro.
Martín ha admitido que "hemos evolucionado porque sí hemos evolucionado" pero ha lamentado que todavía "queda por hacer".
"Si te abrieras un botón..."
De hecho, hace uno meses ella misma recordó la respuesta que le tuvo que dar a un chico que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".
En una entrevista en Elle, la artista rememoró que en ese momento estaba comiendo delante de él y le dijo: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".
"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.