Viaja desde España a Australia y ve en el supermercado lo que nunca antes: "No les falta"
"Es supercurioso".
El creador digital sevillano @miguelonm99 se mudó temporalmente a Australia para ganar dinero trabajando en la mina. En una de sus primeras compras del supermercado, se vio sorprendido por lo que tenían en abundancia en sus estanterías.
"Algo que me parece supercurioso en el supermercado de Australia es que hay muchísimo atún en lata, de todo", ha expresado al principio del vídeo, mientras enseñaba que la tienda tenía todo un pasillo dedicado a este producto.
Diferenciándolo de España ha visto la diferente cantidad entre un país y otro: "En España hay sin aceite, con aceite de oliva y de girasol... Pues aquí hay con cosas distintas como chili, en vinagreta, con limón, con mostaza, ajo y chili...".
Comparando precios entre países, y tirando por lo alto, un teléfono de última generación como el iPhone 16 Pro Max, en España está por unos 1.300 euros, mientras que en Australia por unos 1.100 euros: "Hay una diferencia de unos 200 euros".
"En España necesitaría 150 horas trabajadas para comprarlo, mientras que en Australia, 54 horas", ha analizado.