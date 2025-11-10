Vicente Vallés se guarda lo mejor para el final: su rúbrica al informativo no va a gustar a los 'estrategas' del PP

La Comunidad Valenciana sigue buscando presidente sustituto una semana después de la dimisión de Carlos Mazón. En funciones ya y absolutamente quemado a nivel político por la gestión de la DANA, Mazón obligó al PP a mover ficha de la mano de Vox. Pero ese movimiento va lento... y con mucho secretismo.

El Partido Popular está tratando de marcar sus tiempos ante las prisas de todos: de la oposición valenciana para que convoque elecciones anticipadas en la región y de su 'semisocio' Vox para nombrar ya a un candidato sobre el que negociar.

Pero Génova sigue a lo suyo, como ha querido recordar este lunes Vicente Vallés. El periodista y responsable de Antena 3 Noticias no ha perdido oportunidad en el informativo nocturno para afear la 'estrategia' popular en una Comunidad Valenciana que ya se adentra en la cuenta atrás hacia un obligado adelanto electoral si no hay nuevo presidente en menos de 10 días.

Tras analizarlo en el informativo, Vicente Vallés ha decidido dedicar a la 'cuestión valenciana' su habitual rúbrica en Antena 3 Noticias. A su juicio, "el PP ha decidido ralentizar el proceso para elegir un sustituto a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana" bajo dos principios, "lentitud y secretismo".

Esta estrategia, que Vallés ve en Feijóo y en el resto de miembros del PP le ha llevado a enlazar con la tardanza en reaccionar de Carlos Mazón... absolutamente cuestionado todo un año tras la DANA.

"Mazon se negó a dimitir durante un año y terminó mal, veremos como termina este proceso", ha rematado Vicente Vallés, a la espera de un movimiento en el PP que espera toda la esfera política... y toda la Comunidad Valenciana.

Por el momento, ninguno de los nombres que sonaban en el Partido Popular han dado un paso al frente, mientras las direcciones nacional y autonómica mantienen esa citada estrategia de "lentitud y secretismo"... ya inmersos en las primeras reuniones con Vox, pero aún sin avances concretos.