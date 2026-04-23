A Vicente Vallés le basta y le sobra una sola palabra para definir todo lo que han hecho PP y Vox

El presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha informado durante el telediario de este miércoles de todo lo que han protagonizado Vox y el PP a lo largo del día, con los pactos de Gobierno en Extremadura y Aragón y la discrepancia en una votación en el Congreso.

"Hay días en los que se pone de manifiesto esa máxima de que en política cualquier cosa es posible", ha comenzado diciendo el periodista de Atresmedia, que ha proseguido enumerando todo lo ocurrido.

"Con apenas horas, e incluso minutos de diferencia, hemos visto a PP y Vox consumar su pacto para investir juntos a la presidenta de Extremadura. De inmediato, se ha producido la paradoja de votar el uno contra el otro en el Congreso, lo mismo que figura en ese acuerdo de Extremadura. Y firmar poco después un acuerdo en Aragón, que es casi idéntico al de Extremadura, y que es lo que ha provocado que votaran el uno contra el otro en el Congreso", ha resumido el periodista de Atresmedia, que ha calificado todo lo ocurrido como "un vodevil"

La referencia de Sánchez a Cataluña

Vallés también ha destacado la forma en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a Cataluña en la sesión de control al Ejecutivo.

"Y todo esto ha venido precedido de una significativa afirmación del presidente del Gobierno en sede parlamentaria. La portavoz de Puigdemont ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones ya. Es la primera vez que Junts, socio de investidura de Sánchez, pide el adelanto electoral", ha comentado.

Ahí es cuando ha informado que "Sánchez, en su respuesta, ha hablado de España y de Cataluña como dos países". "Lo ha dicho dos veces, para que nadie se lleve a engaño. No era un lapsus", ha rematado Vallés, definiendo todo lo sucedido como "asistimos a lecturas originales de la Constitución".

La prioridad nacional, de aquí para allá

A las 13.00 horas de este miércoles aproximadamente se conocía que la dirigente del PP, María Guardiola, había sido investida como presidenta de Extremadura con los votos favorables de su formación y los de Vox, con quien firmó hace unas semanas un polémico acuerdo programático que, entre otros asuntos, recogía el concepto de "prioridad nacional" para referirse al acceso de "arraigados" a ayudas para la vivienda o servicios sociales.

Sin embargo, menos de dos horas después, el Partido Popular anunció su voto negativo a la moción sobre "prioridad nacional" que defendió Vox en el Congreso, después de que el partido de Santiago Abascal haya rechazado la enmienda presentada por los populares. Fuentes del PP precisaron que el partido de Alberto Núñez Feijóo ofreció a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción pero que las han rechazado.

Por la tarde, la prioridad nacional aparecieron en Aragón y marcaran buena parte del pacto de Gobierno entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. El PP retendrá la presidencia de la comunidad autónoma aragonesa en virtud de una alianza con la ultraderecha que ofrece importantes concesiones para los de Santiago Abascal.