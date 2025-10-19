Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Victoria Martín se queja de la "madrileñofobia" y defiende Madrid a capa y espada
"Bueno, ¿pero esto qué es? Que aquí nos odia todo el mundo".

La cómica Victoria Martín.Cadena Ser

La cómica Victoria Martín ha vuelto a desatar la polémica con una de sus declaraciones. Esta vez ha sido hablando de la "madrileñofobia" en la sección Padre Carmen del podcast Malas personas con la también humorista Carmen Romero.

"Soy de la mejor comunidad, que es Madrid. A ver si podemos ya...", ha comenzado diciendo Victoria Martín con seguridad. "Y dentro de Madrid, Rivas, que no es lo mismo. Que los de Madrid centro no queremos a los de Rivas", la ha interrumpido Romero para hacer la aclaración.

"A ver si podemos reivindicar un poco ya Madrid, que estoy hasta las narices. Es como: 'Porque Madrid vaya tal, porque Madrid vaya...'. Y por qué vienes aquí desde Soria a ver el Rey León, hija de la gran puta. Quédate en Soria, ¿no está tan bien?", ha manifestado Martín con su singular humor. "Viendo gatos, claro", ha añadido Romero entre risas.

"O por ejemplo: 'Es que todos los madrileños son no sé cuántos...'. Porque siempre, además, como que nos insultan. Yo, que soy una persona de Madrid, 100%. Mi madre es de Madrid y mi padre no, la verdad es que es gallego, pero bueno, se lo perdonamos. No, pero la realidad es que dices: 'Bueno, ¿pero esto qué es? Que aquí nos odia todo el mundo", ha señalado Marín.

"¿No te pasa? a mí me pasa que cada vez que veo estas cosas de los madrileños, digo pero es que es verdad lo de que nos la suda, porque me enfado medio segundo y luego digo: Ay, que te den por culo", ha apuntado Romero.

"'Es que yo si son dos madrileños que vienen aquí, no les atiendo'. ¿Te parece a ti normal? Bueno, señora, cuando usted venga y ponga usted un pie en Callao y pretenda que se la atienda en el rodilla de Callao...", ha criticado Marín. 

"¿Qué culpa tenemos nosotros de que gobierne Ayuso?", ha preguntado de forma retórica Romeno. "¿Y yo qué culpa tengo? Yo no pedí nacer, eh", ha contestado Marín. "Claro, yo no pedí nacer en el mejor sitio del mundo que es Madrid", ha añadido Romero entre risas.

"O sea, tú múdate al campo y ya verás como el segundo día estás lavándote el chocho en una fuente loca perdida", ha concluido Marín. "Y muerta de asco", ha sentenciado Romero.

