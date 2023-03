Se viene a vivir a España y la conclusión que saca triunfa en TikTok

Esta mujer se fue de Estados Unidos para vivir en España. En respuesta a los que preguntan que si se arrepiente de la decisión, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@health_actually) explicando por qué prefiere vivir aquí.

Concretamente, la grabación se ha llevada a cabo en una playa del barrio malagueño de Pedregalejo, donde ha estado comiendo. De hecho, ha subido a la red lo que le han cobrado por un sándwich y una cerveza para argumentar una de las razones por las que le gusta España.

Hay que tener en cuenta que los precios, a nivel general, han subido muchos durante los últimos años en Estados Unidos. De hecho, la razón del vídeo reside en la comparación de precios entre ambos lugares, recopilando 86.600 reproducciones y más de 8.000 'me gusta'.

"Cuatro euros. Cuando me preguntan si me arrepiento de haberme mudado de Estados Unidos a España...", ha empezado diciendo la usuaria antes de mostrar la playa en la que iba a "almorzar hoy".

"Acabo de pagar cuatro euros por un sándwich y una cerveza, así que no, no (me arrepiento)", ha añadido a continuación la usuaria, generando una multitud de comentarios de malagueños orgullosos de su tierra.