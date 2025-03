Violeta Mangriñan da que hablar por lo que dice de Madrid: si le pasa a ella, qué no le pasará al resto

La influencer Violeta Mangriñan se está convirtiendo en tendencia en X (antes Twitter) por sus palabras en un story sobre cómo está el mercado inmobiliario en Madrid y sobre lo que siente cuando ve su casa nueva.

"Veo la casa que me he comprado y no me lo creo. Todavía es como que vivo en una simulación. No me creo que pueda tener esa casa en Madrid", ha empezado diciendo la empresaria.

Mangriñan ha proseguido explicando que por lo que ha pagado por su casa de Madrid podría tener cinco o más en su pueblo: "También os digo que la miro y lo que me ha costado esta casa en Madrid, en Valencia, sobre todo en mi pueblo, en La Vall d'Uixó, me compro cinco casas".

Ha añadido la creadora de contenido con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram que "lo de Madrid es..." en referencia a que los pisos están muy por encima del valor real que tienen.

"Sé que obviamente pagas el lugar, el sitio, pero mama mía. Y soy una persona muy afortunada, o sea, guau", ha finalizado en un vídeo que ha subido en sus stories de Instagram.

"Cuando los ricos también se quejan de que sus casas están “overpriced” imaginaos cómo tenemos que estar los pobres con el tema vivienda", ha escrito junto al vídeo la cuenta que lo ha publicado en la red social de Elon Musk.