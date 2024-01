Vive en Noruega y todo lo que dice de cómo trabajan allí es para tomar nota

Un argentino que vive en Noruega ha contado en un vídeo en TikTok cómo es su vida laboral allí y lo distinta que es a la de algunos países sudamericanos. "Los noruegos no trabajan mucho y ahora que vivo en Noruega yo tampoco trabajo mucho", empieza contando.

Explica que ha sido "muy loco" para él como argentino y como latinoamericano darse cuenta de que no necesita trabajar tantas horas al día y todos los días para poder vivir bien "y decentemente".

Añade que allí "se prioriza mucho la vida por encima del trabajo" y que en Latinoamérica "hay una cultura del trabajo muy fuerte" que no hay en Noruega. Los noruegos cumplen su horario "y listo", no trabajan de más y no hacen más esfuerzo del necesario.

"No necesitan cargarse de horas laborales para ganar un buen sueldo y vivir bien. Priorizan su vida social por encima del trabajo", señala finalmente.