Vuelve a Mercadona tras estar dos meses en Chile y saca una conclusión que deja descolocados a muchos

El usuario de TikTok @nutri.rixi.25, que habitualmente es muy crítico con todo lo relacionado con Mercadona, ha sorprendido a sus seguidores con las palabras que le ha dedicado a ese supermercado tras un viaje de dos meses que ha hecho a Chile.

"He vuelto aquí al Mercadona, que hacía más de dos meses que no venía porque he estado en Chile y todo, y he venido a España y no había pasado. Y jamás hubiera pensado que lo iba a echar de menos", empieza diciendo en un vídeo en esa red social.

"Qué locura, qué locura de precios", asegura mientras muestra su sorpresa porque, según dice, al volver de aquel país los precios de este supermercado le parecen bajísimos.

"Un euro con quince una caja de estas de medio kilo de copos de maíz, cuando esto en Chile madre mía... te cuesta casi tres euros. Qué locura de precios, qué bonito ver un euro, un euro y pico, dos... cuando en Chile esto... como cinco euros valía cada cereal que vendían", asegura.

También se sorprende por que los zumos cuesten un euro: "Estoy a punto de llorar, qué barbaridad, bendito sea Mercadona".

"Además imaginaos la pobre gente en Sudamérica, que cobra menos en general, y la vida es más cara. Así que mucho criticar al Mercadona y os aseguro yo que lo he echado de menos. Y no sólo Mercadona, Lidl y demás que están, como el Aldi, también súper bien. No nos quejemos tanto, que cuando uno sale de España y demás valora lo que hay en casa", dictamina.