Zapatero se dirige a todos los "progresistas del mundo" ante lo que se avecina en los próximos años

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha intervenido en el Global Progressive Mobilisation, celebrado en Barcelona y que reúne a más de 3.000 participantes de distintos países. Allí ha hecho un llamamiento a todos los "progresistas del mundo".

"Quizá esta sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo por la movilización, por la participación de más de 50 países, organizaciones y expertos por el liderazgo ", ha dicho el ex líder socialista.

Para Zapatero, esta cumbre se produce "en el momento más oportuno". "Vamos a decidir y nos estamos jugando qué siglo XXI queremos después de estos primeros 25 años", ha proseguido.

"No es casual que esta cumbre se celebre en Barcelona, España, con un presidente y un gobierno que en estos momentos lidera internacionalmente el coraje, la determinación y los objetivos progresistas para la paz y la igualdad entre los ciudadanos", ha sentenciado.

¿Qué es el Global Progressive Mobilisation?

La Global Progressive Mobilisation (GPM) es una plataforma y cumbre política internacional impulsada por partidos y organizaciones progresistas y socialdemócratas para coordinar respuestas globales ante retos como el auge de la extrema derecha, la desigualdad, la crisis climática y la presión sobre las democracias.

Barcelona acoge este viernes 17 y sábado 18 de abril su primera edición, donde se reúnen más de 3.000 participantes y representantes de más de 100 organizaciones y partidos. Entre los asistentes, figuran Pedro Sánchez; el presidente de Brasil, Lula da Silva; o el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Entre lo más destacado de la jornada de este viernes está el encuentro entre Pedro Sánchez y Lula da Silva, presidente de Brasil. Este último ha respaldado el "no a la guerra" impulsado por el presidente del Gobierno.

Durante su intervención, Lula da Silva ha elogiado a Pedro Sánchez asegurando que ha logrado "un hecho extraordinario": "Nuestro rebaño está creciendo, hay que dar un discurso de esperanza al mundo. No permitamos una vuelta al pasado si no pasará como con Hitler".