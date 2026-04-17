Josh Berkowitz, especialista en longevidad: "Perdemos el 5% de masa muscular cada década desde los 30 años y con sentadillas en casa se puede frenar sin gastar nada"

No todo pasa por gastar más, sino por hacer mejor lo esencial. Mientras crece el negocio de la longevidad —con tratamientos exclusivos, clínicas de lujo y programas que cuestan miles de euros— algunos expertos empiezan a recordar que vivir más y mejor no tiene por qué ser caro.

Es lo que defiende el doctor Josh Berkowitz, especialista en salud y envejecimiento, quien cuestiona en una entrevista con el Daily Mail la idea de que solo quienes pueden pagar terapias sofisticadas tienen acceso a una vida más larga.

"La longevidad suele ser un concepto demasiado complejo. La mayoría de la gente cree que requiere tratamientos caros y extravagantes o rutinas extremas, pero en realidad, las mayores diferencias […] provienen de pequeños hábitos cotidianos", explica. Frente a las cámaras hiperbáricas, los sueros intravenosos o los retiros de bienestar de lujo, Berkowitz insiste en que lo básico sigue siendo lo más efectivo.

Uno de los puntos clave es el ejercicio de fuerza. El especialista recuerda que el cuerpo cambia con la edad: “Perdemos alrededor del 5 % de nuestra masa muscular y el 10 % de nuestra fuerza cada década después de los 30”. Sin embargo, matiza que no hace falta gimnasio ni equipamiento caro para combatirlo. “Con sentadillas, flexiones y zancadas en casa será suficiente”.

Además del ejercicio, pone el foco en algo que muchos descuidan: el descanso. Dormir entre siete y nueve horas y mejorar la calidad del sueño puede marcar una gran diferencia en la recuperación del cuerpo, algo que, según observa en consulta, falla incluso en personas que aparentemente llevan una vida saludable.

Otro aspecto clave es la vitamina D. Y es que, muchas personas tienen niveles bajos, especialmente en invierno, lo que puede afectar al estado de ánimo, la energía y el sistema inmunitario. Por eso, recomienda valorar la suplementación como una medida sencilla.

En cuanto a la alimentación, apuesta por una dieta basada en alimentos integrales, con fibra, proteínas y bajo índice glucémico, y advierte contra los picos de energía que llevan a abusar de la cafeína o a sufrir bajones durante el día.

También rompe con algunas ideas extendidas. Por ejemplo, señala que hidratarse no es solo beber agua, sino mantener un equilibrio adecuado de minerales, y que añadir más tratamientos o suplementos no siempre es la solución. “La longevidad no se trata tanto de añadir más, sino de identificar y corregir lo que falta”.

El especialista subraya además la importancia de factores menos evidentes, como reducir el estrés, exponerse a la luz natural o mantener relaciones sociales activas, algo que numerosos estudios relacionan con una vida más larga y saludable.