Los grandes bancos del mundo, expuestos: la nueva IA de Anthropic encuentra miles de vulnerabilidades graves y los reguladores europeos admiten no tener herramientas para frenarla

Una de esas imágenes que quedan tan bien en artículos sobre ciberataques y asuntos tecnológicos de seguridad

Las vulnerabilidades de la banca mundial, al desnudo. Esto es lo que ha logrado conseguir la inteligencia artificial, en concreto la nueva IA de Anthropic, que ha hecho un estudio de las grandes entidades bancarias para tratar de blindar sus debilidades.

Un reportaje publicado en el prestigioso diario económico Financial Times detalla cómo los nuevos y más optimizados sistemas de IA están dejando al descubierto los fallos en ciberdefensa. Al respecto, altos funcionarios financieros de todo el mundo ya han dado la voz de alarma aprovechando las recientes reuniones del FMI y el Banco Mundial.

"Es un reto muy serio para todos nosotros", apunta Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, organismo regulador mundial. Para el alto cargo, este aviso "nos recuerda la rapidez con la que avanza el mundo de la IA".

Como recoge FT, Bailey apunto ante el resto de reguladores mundiales que tendrían que evaluar rápidamente la posible amenaza a la ciberseguridad que supone para el sistema financiero el nuevo modelo Claude Mythos Preview de Anthropic.

No es, en sí mismo, una crítica a Anthropic, sino un aviso de lo que podría pasar en caso de ataques malintencionados. Así lo remarcaba Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

"La evolución que hemos visto con Anthropic y Mythos es un buen ejemplo de una empresa responsable que de repente piensa, 'ah, esto podría ser realmente bueno', pero si cae en las manos equivocadas, podría ser realmente malo", apuntaba Lagarde.

En este análisis, la propia Anthropic tiene mucho que decir. La compañía con sede en San Francisco (EEUU) reconoció haber encontrado "miles de vulnerabilidades de alta gravedad, incluidas algunas en todos los principales sistemas operativos y navegadores web".

A modo de aviso, la entidad avisó también de que "pronto estas capacidades se extenderán, posiblemente más allá de los actores comprometidos con su despliegue seguro" y esto podría provocar unas "consecuencias —para la economía, la seguridad pública y la seguridad nacional— que podrían ser graves".

"La evolución de la tecnología digital plantea enormes riesgos desde la perspectiva de la ciberseguridad", declaraba a su vez Dan Katz, subdirector del FMI y exjefe de gabinete del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Por ello, dejaba claro que "este tema será absolutamente esencial en la agenda internacional durante los próximos meses".