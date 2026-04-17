Un analista en comunicación señala lo que Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora con la guerra en Irán: pide hasta un Nobel

Pedro Sánchez se ha labrado una reputación nacional e internacional enorme desde que dejó clara la postura de España respecto a la guerra en Irán, iniciada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre una veintena de provincias del país. Todavía más impactante fue el resumen que hizo en apenas dos palabras: “No a la guerra”.

Desde el inicio, España ha rechazado los ataques militares de EEUU e Israel contra Irán, calificándolos de “ilegales” y contrarios al derecho internacional. Desde entonces, ha defendido una desescalada inmediata, el cese de las hostilidades y el retorno a la vía diplomática. Actualmente hay un alto el fuego con una duración de dos semanas e Irán ha reabierto el estrecho de Ormuz, lo que alimenta la esperanza de un final del conflicto.

Medios de comunicación extranjeros se han hecho eco de su política exterior y lo han calificado como el líder europeo que ha abanderado el movimiento contra la guerra y contra las políticas de Trump al respecto. A nivel nacional tampoco se ha quedado atrás: el analista en comunicación Yzan Pérez, que cuenta con un máster en Operaciones contra el Terrorismo, ha hablado sobre lo que ha hecho Sánchez hasta ahora.

"Es de premio Nobel"

“Yo sé que a alguno os va a joder esto, pero lo de Pedro Sánchez con la guerra es de premio Nobel”, ha expresado al inicio de un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@yzanpm).

Ha defendido que “nos saca de un conflicto que nos da igual, porque nos da igual”. “Me diréis: ¡No! Ahora nos llevamos peor con Washington. Mira, si fuera por ellos [EEUU], Ceuta sería marroquí, así que cállate”.

“Gracias a esto nos abren Ormuz antes que a nadie y encima Argelia nos deja el gas natural más barato que a toda Europa”, ha añadido. Además, también ha destacado la rápida y conjunta reacción del Gobierno de España ante el soldado español retenido por Israel en el Líbano: “Nos partimos el culo de Israel. Salió todo el Gobierno en fila india a decir: a un soldado español no se le toca en ninguna parte del mundo”.