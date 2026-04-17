Willem Dafoe se pronuncia sobre líderes como Trump o Netanyahu: "Tenemos lo que nos merecemos"

El actor Willem Dafoe está en España y ha concedido una entrevista a la Cadena SER, donde se ha referido a algunos de los líderes mundiales de la actualidad. Y lo ha hecho tras rodar El anfitrión, película del director español, Miguel Ángel Jiménez.

En ella interpreta a un magnate de origen turco, pero afincado en Grecia, que llora la muerte de su hijo heredero y trata de ganarse al confianza de su hija. Sobre este tipo de perfil de hombre de negocios se ha pronunciado durante la entrevista.

"Este personaje demuestra que había ricos que eran capaces de acercarse a cualquier dictador, como ocurre en la película con Franco", le plantean al actor, quien preguntado por si cree que están aumentando este tipo de personajes, responde afirmativamente.

"Hay más y más cada vez en el mundo, y están empezando a colaborar todos juntos", asegura Dafoe, quien asegura que esta cuestión le preocupa "mucho". Para el actor estadounidense de origen irlandés, "tenemos los líderes que nos merecemos".

"Necesitamos buenas personas"

"Tenemos que ser responsables y asegurarnos de que las personas que están en el poder no sean hombres de negocios, algo que es muy habitual últimamente", opina Dafoe. Asimismo, cree que existe la idea "de que los empresarios pueden gobernar mejor".

No obstante, el actor sostiene que lo que necesita el mundo son "líderes morales": "Necesitamos buenas personas que sean buenos ejemplos y que su visión de los países no se base en hacer negocios y ganar dinero".

"Para ellos es así como funciona el mundo, pero no es real y, además, se genera una falta de dignidad. Por supuesto, también es una manera de explotación de los que no tienen recursos, y no es algo que sea sostenible", sentencia Dafoe.

Pese a no mencionarles, al escuchar sus palabras se puede intuir que se refiere al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han unido fuerzas para iniciar una guerra con Irán.