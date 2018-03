Amaia explica por qué se pintó pelos en las axilas en la revista de 'OT'

Amaia de España , de Operación Triunfo 2017, arrancó hace unos días una sonrisa a muchos de sus fans que, al abrir la revista sobre el programa que les había firmado, se encontraron con que la cantante también se había pintado pelos en las axilas.

La concursante de OT, firme defensora del vello femenino, tuneó manualmente las fotografías de la final, en la que actuó con las axilas sin depilar. Misteriosamente en la revista aparecían sin pelo.

Hoy porfin eh recibido mi revista Firmada por la reina @Amaia_ot2017 .Mi gran sorpresa que al abrirla Amaia se pinto unos pelos en los sobacos. Y yo que creía que esta magnifica foto no podía tener más fuerza. Ella lo ha conseguido. Gracias 💪🏼💜 pic.twitter.com/nhmhHeFzfs — 🌻Nicole Morell AMAIER ORGULLOSA!💕👑🥀 (@nico04ml) 12 de marzo de 2018

En una entrevista con Fórmula TV publicada este lunes la cantante, acompañada por Alfred —su pareja y con quien representará a España en Eurovisión el 12 de mayo con Tu canción—, ha explicado por qué lo hizo.

"No sé, es que vi la foto y dije 'Joé, si no tengo pelos. ¡Pues me los pinto!", aseguró. "Me dio la idea Alfred, ¿eh?", añadió.

El aludido continuó: "Es que me acuerdo en la Academia también cuando hablábamos de depilación y dije 'Ah, pues, déjatelos'. Mola".

"Ese día tampoco tenía... o sea, ¡ahora lo tengo superlargo! ¡Buah!", interrumpió Amaia mientras se escuchaba reflexionar a Alfred: "Hemos de hablar de eso, claro". Puedes ver el momento a partir del minuto 1:17 de este vídeo: