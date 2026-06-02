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Trump ve posible un acuerdo con Irán "la próxima semana" pese a la ruptura de las negociaciones
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Trump ve posible un acuerdo con Irán "la próxima semana" pese a la ruptura de las negociaciones

Se ha mostrado optimista sobre el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Israel Molina Gómez
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 5 de mayo de 2024, en Miami.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 5 de mayo de 2024, en Miami.Song Haiyuan / MB Media / Getty

Donald Trump sigue convencido de que un acuerdo con Irán está cerca. Tanto, que este lunes llegó a afirmar que podría cerrarse "en el transcurso de la próxima semana", a pesar de que Teherán sostiene que ha paralizado las conversaciones con Washington.

"Tiene buen aspecto", aseguró el presidente estadounidense en una breve entrevista telefónica concedida a la cadena ABC News, en la que transmitió optimismo sobre unas negociaciones que atraviesan uno de sus momentos más delicados.

La declaración llega después de que la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informara de que Irán ha suspendido el diálogo como respuesta a los ataques israelíes contra Líbano.

La crisis de Líbano amenaza el acuerdo

Según explicó el propio Trump, la tensión de las últimas horas obligó a la Casa Blanca a intervenir para evitar una escalada que pusiera en peligro tanto el alto el fuego en Líbano como las conversaciones con Teherán.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente", afirmó el mandatario.

Trump reveló que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también contactos con Hizbulá para intentar contener la situación.

Según su versión, Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut mientras que el grupo chií se comprometió a cesar el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí. "Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!", escribió posteriormente en Truth Social.

El estrecho de Ormuz, clave en las negociaciones

Las conversaciones entre Washington y Teherán buscan poner fin al conflicto iniciado el pasado mes de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo.

Durante las últimas semanas ambas partes han intercambiado distintos borradores de acuerdo, aunque siguen existiendo diferencias importantes sobre cuestiones como el programa nuclear iraní y el futuro control de las reservas de uranio enriquecido.

La nueva crisis en Líbano amenaza ahora con complicar aún más unas negociaciones que, según Trump, siguen avanzando pese a todos los obstáculos.

Mientras Irán insiste en que el diálogo está suspendido, la Casa Blanca mantiene el optimismo y confía en que el acuerdo pueda salir adelante en cuestión de días.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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