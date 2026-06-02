Trump ve posible un acuerdo con Irán "la próxima semana" pese a la ruptura de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 5 de mayo de 2024, en Miami.

Donald Trump sigue convencido de que un acuerdo con Irán está cerca. Tanto, que este lunes llegó a afirmar que podría cerrarse "en el transcurso de la próxima semana", a pesar de que Teherán sostiene que ha paralizado las conversaciones con Washington.

"Tiene buen aspecto", aseguró el presidente estadounidense en una breve entrevista telefónica concedida a la cadena ABC News, en la que transmitió optimismo sobre unas negociaciones que atraviesan uno de sus momentos más delicados.

La declaración llega después de que la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informara de que Irán ha suspendido el diálogo como respuesta a los ataques israelíes contra Líbano.

La crisis de Líbano amenaza el acuerdo

Según explicó el propio Trump, la tensión de las últimas horas obligó a la Casa Blanca a intervenir para evitar una escalada que pusiera en peligro tanto el alto el fuego en Líbano como las conversaciones con Teherán.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente", afirmó el mandatario.

Trump reveló que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también contactos con Hizbulá para intentar contener la situación.

Según su versión, Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut mientras que el grupo chií se comprometió a cesar el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí. "Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!", escribió posteriormente en Truth Social.

El estrecho de Ormuz, clave en las negociaciones

Las conversaciones entre Washington y Teherán buscan poner fin al conflicto iniciado el pasado mes de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo.

Durante las últimas semanas ambas partes han intercambiado distintos borradores de acuerdo, aunque siguen existiendo diferencias importantes sobre cuestiones como el programa nuclear iraní y el futuro control de las reservas de uranio enriquecido.

La nueva crisis en Líbano amenaza ahora con complicar aún más unas negociaciones que, según Trump, siguen avanzando pese a todos los obstáculos.

Mientras Irán insiste en que el diálogo está suspendido, la Casa Blanca mantiene el optimismo y confía en que el acuerdo pueda salir adelante en cuestión de días.