"No creo que sean alienígenas, creo que son demonios": la frase de JD Vance que está alimentando a los pastores evangélicos que ven los ovnis como amenaza espiritual

Expediente X en la Casa Blanca y más allá. La influyente presencia de pastores y figuras evangélicas y de otras confesiones en torno a Donald Trump está marcando incluso el posicionamiento del Gobierno en un asunto siempre dado a generar debate, el de los 'extraterrestres'. Hace poco unas declaraciones de Obama se sumaron al 'lío'...

La orden dada por Donald Trump al Pentágono para empezar a publicar imágenes un tanto confusas y con el reclamo de "nuevas, nunca antes vistas" ha disparado los rumores... si es que hacía falta dispararlos.

El debate se ha llevado rápidamente a lo relativo a la fe, por parte de numerosos grupos de influencia, tanto de pastores pentecostales como de católicos muy conservadores. Uno de los miedos entre los más inmovilistas es que la posibilidad de que haya vida "más allá" ponga en duda o directamente debilite el relato bíblico de la Tierra y la humanidad como creaciones de Dios.

"El tema de los ovnis, en particular, supone un gran desafío para cualquier cosmovisión religiosa", apunta a The New York Times Jeffrey Kripal, profesor de religión en la Universidad Rice, donde ha recopilado un archivo sobre temas paranormales, incluidos relatos de personas que han tenido "experiencias" con ovnis.

Una macroencuesta en 2021, con los ecos del primer mandato de Trump aún presentes, dejó una llamativa fotografía sociológica. De los grupos ateos y agnósticos, el 85% de los encuestados en el trabajo del Centro de Investigación Pew consideraba que sí puede haber vida inteligente fuera de la Tierra. Para los evangélicos blancos la tesis era mucho menos popular, con apenas un 40%.

El debate no lo evita ni el vicepresidente de EEUU. En opinión del propio J. D. Vance "no creo que sean extraterrestres, creo que son demonios", tal y como apuntó en un podcast conservador hace escasas semanas. Vance, católico convencido, cree que "todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, han comprendido que existen cosas extrañas y muy difíciles de explicar".

A su idea le da respuesta el doctor Kripal. "Los dioses siempre han venido del cielo, y a eso lo llamamos religión", considera este reputado profesor de Religión. "En el canon occidental no tenemos muchas palabras para estas entidades del plano intermedio, así que mi impresión es que cuando las personas religiosas observan y ven entidades que no encajan en su mundo religioso, las llaman demonios".