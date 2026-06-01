El politólogo Pablo Simón explica las probabilidades de una moción de censura instrumental: a Feijóo no le gustará

El politólogo Pablo Simón ha analizado en 24 horas de RNE las posibilidades de una moción de censura instrumental propuesta por Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la polémica imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire. Dos son los partidos a los que Feijóo intentaría convencer, ya que descartaría a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE: PNV y Junts.

Para Simón, las probabilidades de que esa moción de censura instrumental salga adelante son "bajísimas": "Comprendo cuál es la intencionalidad que tiene el PP, ellos quieren señalizar que no están agotando ninguna vía para tratar de cambiar el gobierno y de convocar elecciones".

"Pero en realidad, dado que esta moción de censura depende del apoyo crucial del PNV o de Junts, yo creo que es muy improbable el que se termine dando porque ninguno de estos dos partidos tiene incentivos para que haya una convocatoria electoral", ha defendido.

"No quieren ser las que lo provocan"

Para el politólogo, no es que estos partidos no quieran elecciones, sino que no quieren ser "los que la provocan": "Es muy importante decirlo proque a efectos prácticos, de un lado tenemos el PNV gobernando con el PSOE en las diputaciones forales y en el gobierno vasco, a un PSOE que, por cierto, podría cambiar y darle apoyo a Bildu si fuera necesario. Por lo tanto, el PNV no tiene ningún incentivo".

"Y luego está Junts, los cuales se verían en un entorno muy difícil en Cataluña si por la razón que fuera, facilitase que la derecha llegara al gobierno, sobre todo apoyado por Vox porque ellos tienen allí su propia lógica de competencia, d eun lado ERC y por otro lado Alianza Catalana", ha analizado.

"Podrían hacerlo ya a partir de septiembre"

Aun así, Pablo Simón ve "muy difícil" la moción de censura: "En este periodo de sesiones, al PP no le interesa presentar la moción porque en realidad podría hacerlo ya a partir de septiembre cuando tengamos más información sobre los casos judiciales".

Por un lado, cree que al PNV no le interesa "por la situación en Euskadi" y, por otro, Junts está esperando a ver "si finalmente se aplica la amnistía para el caso de Puigdemont a partir ya de septiembre".

"La situación hace que estén todos muy pegados"

Concluye que "ahora mismo la situación hace que estén todos muy pegados" y lo compara con la película El fugitivo: "Cuando dos presos están atados de la misma esposa y no les queda más remedio que escapar juntos. Aquí ocurre algo parecido: los partidos naciponalistas han atado su suerte a Sánchez, no hay mayoría alternativa a corto plazo".

"Igualmente votaremos en no más de un año, por lo tanto, ellos tampoco se ven abocados a una situación que les haga estar más nerviosos de lo que ya están, les gustaría que se acabara la legislatura, pero yo no los veo moviéndose", remata.