Ayuso dice que Sánchez busca "blanqueo" con la visita del Papa e Ignasi Guardans le hace un recordatorio

Isabel Díaz Ayuso ha atacado a Pedro Sánchez con motivo de la visita del papa León XIV a España, que pasará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y para la que se estima un millón de asistentes en total.

En una entrevista en el diario La Razón, no ha dudado en acordarse del actual presidente del Gobierno, en unas declaraciones que han generado numerosas reacciones. Preguntada sobre si al Ejecutivo de Sánchez le va a resultar incómoda la visita del Papa, reaccionó con contundencia y deseó que "nuestro Gobierno quede en segundo plano porque no es el protagonista de estos días".

Además, espera que la imagen que "estamos dando ante el mundo, tan perjudicial para España y para los españoles, quede relegada por unos días": "Como el Gobierno ha enloquecido, nos lleva al choque de todos con todos", y por eso confía en que esta visita del papa contribuya "a la reconciliación entre los españoles".

"Busca rentabilidad y blanqueo"

Y sobre Sánchez, llega su órdago: "Le falta la toquilla y la mantilla. Es un farsante. nunca felicita la navidad, ni católica nic ristiana, y además ha negado los funerales de Estado que en España se celebran en las iglesias para las víctimas de la DANA, de la COVID, de accidentes de tren y de la Guardia Civil".

Para la presidenta madrileña, Sánchez busca "rentabilidad y blanqueo al máximo nivel" con la visita de León XIV. Uno de los que ha reaccionado con contundencia ha sido el exdiputado en el Parlamento Europeo Ignasi Guardans, que ha publicado un mensaje en la red social X haciéndole un pequeño recordatorio a Ayuso.

El recordatorio de Guardans a Ayuso"

"Esta propagadora del odio, que no aguantaría diez minutos de test de caridad cristiana—ni ella ni su trabajo—, y menos aún pasaría un examen de ética básica, se declaraba agnóstica antes de necesitar los votos de tantos católicos madrileños. Sepulcro blanqueado con mala cal", ha expresado Guardans.

La ha llamado "hipócrita" y rescata un vídeo antiguo de la presidenta madrileña, de hace varios años, en el que afirmaba que "no quedaba con gente del PP para ir a misa porque yo no soy creyente" y, además, recuerda que en una entrevista en El País comentó que perdió la fe "hace nueve años".