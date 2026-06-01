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Si la carne picada te suelta mucha agua al cocinarla, un carnicero recomienda seguir estos pasos
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Si la carne picada te suelta mucha agua al cocinarla, un carnicero recomienda seguir estos pasos

El popular creador de contenido @el_as_carnicero explica cuáles son los errores más habituales al cocinar carne picada y cómo evitarlos para conseguir un mejor resultado en la sartén.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una máquina de hacer carne picada.GETTY

Hay pocas cosas más frustrantes en la cocina que preparar una sartén para hacer carne picada y descubrir que, en lugar de dorarse, empieza a soltar agua hasta acabar prácticamente cocida en sus propios jugos.

Es una situación habitual en muchos hogares y que suele generar una pregunta recurrente: ¿la culpa es de la carne o de cómo la estamos cocinando?

Para el creador de contenido @el_as_carnicero, que comparte consejos relacionados con el mundo de la carne en TikTok, buena parte del problema está en algunos errores que se repiten una y otra vez en las cocinas.

En uno de sus vídeos más recientes, el experto explica qué suele ocurrir cuando la carne picada libera demasiada agua durante la cocción y qué pasos recomienda seguir para evitarlo.

El primer error: cocinarla recién salida de la nevera

Según explica, uno de los fallos más habituales es sacar la carne directamente del frigorífico y llevarla a la sartén sin dejar que pierda parte del frío.

"¿Sabes por qué te suelta agua a la hora de cocinar tu carne picada?", comienza preguntando en el vídeo antes de señalar que cocinarla "sin atemperar" es uno de los errores más frecuentes.

La sal, mejor después

Otro consejo que comparte tiene que ver con la sal. El carnicero recomienda no añadirla antes de cocinar la carne y esperar a que el proceso de cocción esté avanzado.

Aunque es una práctica habitual en muchos hogares, asegura que echar la sal demasiado pronto no ayuda a conseguir el resultado que se busca cuando se pretende dorar bien la carne.

El tercer punto es probablemente el más importante de todos. Según explica, la carne nunca debería colocarse sobre una sartén fría. Su recomendación es esperar a que alcance una temperatura elevada y comenzar a cocinar cuando ya esté muy caliente. "Cuando la sartén empieza a humear añadimos la carne picada en pequeñas tandas", señala.

Ese último detalle también es importante: evitar llenar toda la superficie de golpe.

El truco sirve para cualquier tipo de carne

El creador asegura que estos consejos pueden aplicarse independientemente del tipo de carne picada que se utilice. "Sea de ternera, sea de cerdo, sea de pollo, sea mixta", explica.

Según sostiene, si la carne es de buena calidad, la temperatura es suficientemente alta y se evitan esos errores habituales, el resultado será una carne más dorada y con mucha menos agua acumulada en la sartén.

Un consejo sencillo que ha llamado la atención de miles de usuarios y que puede ayudar a resolver uno de los problemas más habituales cuando se cocina carne picada en casa.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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