Si la carne picada te suelta mucha agua al cocinarla, un carnicero recomienda seguir estos pasos

Hay pocas cosas más frustrantes en la cocina que preparar una sartén para hacer carne picada y descubrir que, en lugar de dorarse, empieza a soltar agua hasta acabar prácticamente cocida en sus propios jugos.

Es una situación habitual en muchos hogares y que suele generar una pregunta recurrente: ¿la culpa es de la carne o de cómo la estamos cocinando?

Para el creador de contenido @el_as_carnicero, que comparte consejos relacionados con el mundo de la carne en TikTok, buena parte del problema está en algunos errores que se repiten una y otra vez en las cocinas.

En uno de sus vídeos más recientes, el experto explica qué suele ocurrir cuando la carne picada libera demasiada agua durante la cocción y qué pasos recomienda seguir para evitarlo.

El primer error: cocinarla recién salida de la nevera

Según explica, uno de los fallos más habituales es sacar la carne directamente del frigorífico y llevarla a la sartén sin dejar que pierda parte del frío.

"¿Sabes por qué te suelta agua a la hora de cocinar tu carne picada?", comienza preguntando en el vídeo antes de señalar que cocinarla "sin atemperar" es uno de los errores más frecuentes.

La sal, mejor después

Otro consejo que comparte tiene que ver con la sal. El carnicero recomienda no añadirla antes de cocinar la carne y esperar a que el proceso de cocción esté avanzado.

Aunque es una práctica habitual en muchos hogares, asegura que echar la sal demasiado pronto no ayuda a conseguir el resultado que se busca cuando se pretende dorar bien la carne.

El tercer punto es probablemente el más importante de todos. Según explica, la carne nunca debería colocarse sobre una sartén fría. Su recomendación es esperar a que alcance una temperatura elevada y comenzar a cocinar cuando ya esté muy caliente. "Cuando la sartén empieza a humear añadimos la carne picada en pequeñas tandas", señala.

Ese último detalle también es importante: evitar llenar toda la superficie de golpe.

El truco sirve para cualquier tipo de carne

El creador asegura que estos consejos pueden aplicarse independientemente del tipo de carne picada que se utilice. "Sea de ternera, sea de cerdo, sea de pollo, sea mixta", explica.

Según sostiene, si la carne es de buena calidad, la temperatura es suficientemente alta y se evitan esos errores habituales, el resultado será una carne más dorada y con mucha menos agua acumulada en la sartén.

Un consejo sencillo que ha llamado la atención de miles de usuarios y que puede ayudar a resolver uno de los problemas más habituales cuando se cocina carne picada en casa.