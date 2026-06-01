"Como matar una mosca con una ametralladora": un piloto ucraniano describe la escena de un tanque de la OTAN abriendo fuego contra su dron en un simulacro

Un militar ucraniano sostiene un controlador para operar un dron en el óblast de Járkov, Ucrania.

El curso de la guerra de Rusia contra Ucrania ha dado la vuelta a la situación. Ya no es la OTAN la que, indirectamente, presta apoyo a Kiev en su sostenida defensa de la soberanía y la geografía nacional ante la invasión de tropas rusas.

Ahora, las lecciones que Ucrania está dando en el campo de batalla, por tierra y sobre todo por el aire con sus drones, ha servido para que Kiev sea quien asesore a la alianza atlántica.

Un reportaje del medio nacional Kvyv Independent muestra como tropas ucranianas participaron en los recientes ejercicios militares de la OTAN en Suecia, los llamados Aurora 2026. En ellos, los drones del país europeo tenían una misión: simular ataques.

Su labor se desarrolló con éxito, tanto que obligó a modificar partes de las maniobras militares dado el nuevo impulso ofrecido por los drones y los pilotos ucranianos.

A su vuelta de las maniobras, el periódico ucraniano ha podido hablar con varios pilotos de la 20ª Brigada "Lubart" de la Guardia Nacional de Ucrania, perteneciente al Primer Cuerpo Azov.

En un tono desenfadado, pero sin dejar de contar los hechos, los militares ucranianos dejaron entrever cómo sus acciones expusieron las debilidades del planteamiento de la OTAN en los ejercicios de guerra con drones.

Al respecto del presente y del futuro, los militares consideran que Ucrania puede fortalecer a las potencias occidentales e incluso a la alianza atlántica en base a su mayor desarrollo técnico y táctico con los drones. Este asunto tiene a los grandes analistas internacionales pendientes del desempeño de Ucrania, imponiéndose incluso a Rusia con maniobras sorpresivas y hasta sin necesidad de soldados humanos en algunas acciones.

De aquellos ejercicios hay una escena que no olvidan los militares entrevistados por Kvyv Independent, hasta el punto de hablar de un momento "divertido". Fue durante un ataque simulado con un dron Mavic. Fue en un instante en el que los tanques avanzaron hasta situarse muy cerca de la posición ucraniana.

En ese escenario, volaron un dron a baja altitud, cerca de uno de los enormes tanques. Ante la oportunidad de atacar, un soldado salió del tanque y decidió abrir fuego hacia arriba, con el objetivo de abatir el dron con una ametralladora. "Disparó a todos lados y fue divertido, porque el tanque empezó a retroceder pero él seguía apuntándonos y disparando", añaden entre sonrisas.

"No tenía nada que ver con la realidad. El soldado del tanque pensó que le podríamos disparar y por ello trató de destruirnos, de dispararnos... pero un tanque disparando a un dron tipo Mavic es como querer matar una mosca con una ametralladora", concluyen recordando la escena.