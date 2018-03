Arturo Fernández explota contra Podemos: "Son una auténtica lacra social"

El veterano actor Arturo Fernández ha explotado, en una entrevista en el diario La Razón, cuando le han preguntado por Podemos y el 'top manta', después de que la formación liderada por Pablo Iglesias plantease despenalizar esa práctica a raíz de la muerte de un senegalés en el barrio de Lavapiés de Madrid.

Le pregunta el periodista de La Razón: "Podemos quiere legalizar el 'top manta' y el mundo de la cultura calla, ¿quiere tirar la primera piedra?". Y claro, Fernández ha respondido:

¡Encantado! Si no fuera por lo serio que es hablar de algo que puede comprometer el futuro de España, le diría que oír o ver las cosas que dice y hace Podemos me recuerda a mi admirada compañía de teatro La Cubana, solo que estos son geniales, es arte... Y los de Pablo Iglesias son una auténtica lacra social que intenta manipular a emigrantes, mujeres, jubilados, homosexuales... Les da igual, sin pudor, aunque se dediquen a asesorar a los países que más discriminan del mundo. ¿Que la cultura se calla? ¿Cuál? ¿La que así se autodenomina, la que practica el sectarismo, el amiguismo y se ampara en grupitos de poder? No, ésa es la que se autoadjudica el monopolio del derecho a opinar y a llamarse "cultura".