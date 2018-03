Bronca al ministro de Exteriores británico por un comentario machista

Boris Johnson ha saltado a la fama de la política no precisamente por sus buenas acciones, sino por sus polémicas constantes. La última, hace unos pocos días.

Quien fuera alcalde de Londres, hoy ministro de Exteriores del gobierno de Theresa May, se refirió de forma despectiva a la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, durante una sesión plenaria en el Parlamento británico.

"¿No es increíble? Esto es una institución. "Di no", dice la noble señora, la baronesa... lo que sea, no puedo recordarlo, Nugee", dijo Johnson en alusión a su esposo, el juez del Tribunal Superior Christopher Nugee.

Algo que no gustó nada al presidente del Parlamento, John Bercow, quien, pese a ser del mismo partido que Johnson, no tuvo reparos en reprender con dureza al ministro:

"Dos cosas. Primero, no toleramos motes en esta Cámara. En segundo lugar, no nos dirigimos a las personas por el nombre de sus cónyuges. La portavoz de Exteriores de la oposición tiene un nombre y no es la "dama cualquier cosa". Conocemos su nombre y es inapropiado y francamente sexista expresarse en esos términos".

La bronca del presidente del Parlamento británico al Ministro de Exteriores por un comentario sexista: "Ese lenguaje no será permitido". pic.twitter.com/laprUJYEgW — Kamchatka (@kamchatka_es) 28 de marzo de 2018

Tras ese incidente, Johnson pidió perdón "sin reservas" ante "cualquier sexismo inadvertido o descortesía" hacia la parlamentaria laborista.

"Extiendo de todo corazón mis disculpas a la honorable dama si se sintió ofendida por lo que dije, con lo que no quería causar ningún daño. Y me excuso ante ella sin reservas si he ofendido los sentimientos de la muy honorable dama", dijo el ministro conservador.