David Simon, creador de 'The Wire', prepara una serie sobre la Guerra Civil española

David Simon, creador del clásico televisivo The Wire y de otras prestigiosas series de HBO como The Deuce o Treme, se ha aliado con la española Mediapro para desarrollar A Dry Run ('simulacro' en inglés) una serie dramática sobre los batallones estadounidenses que combatieron en la Guerra Civil española.

Según ha informado el medio especializado Variety, George Pelecanos y Dennis Lehane, que trabajaron con él en The Wire, se han comprometido con el autor para escribir los guiones.

El proyecto de momento se ha concebido como una miniserie de seis horas, aunque eso podría cambiar según se desarrolla la historia, ha indicado el fundador de Mediapro, Jaume Roures. La serie se rodará principalmente en inglés, el idioma de los personajes protagonistas.

A Dry Run se centrará en los batallones Abraham Lincoln y George Washington, miembros de las Brigadas Internacionales que hicieron frente al fascismo en la Guerra Civil española, desde su llegada en 1937 y su primera sangrienta batalla en el valle del Jarama, hasta su marcha en 1939.

La obra ofrecerá "una narrativa convincente y trágica", según ha explicado Simon, para quien el sufrimiento español contra el fascismo y "el uso indebido del capitalismo como bastión del totalitarismo" representa "la narrativa política preeminente en el siglo XX y aún en nuestros días".

"Cuando la República española fue amenazada, el capitalismo escogió la tiranía"

"Los hechos de 1936 a 1939 dejaron claro que el capitalismo, aunque pueda ser una herramienta clave para general riqueza en masa, no ofrece ninguna respuesta ética a cómo puede vivir la gente o cómo prospera una sociedad", ha sentenciado Simon.

En opinión de Simon, la Guerra Civil española fue "un ensayo para la vorágine que iba a venir después" y ha señalado que, "cuando la República española fue amenazada, el capitalismo escogió la tiranía".

"Los hombres que no podían tolerar aquella decisión vinieron a España a luchar. Hoy, esa misma decisión nos divide de nuevo", ha valorado el productor de series.

El creador de The Wire apunta que su interés es "el realismo" y añade: "No vendemos nada que se parezca a la redención y los finales felices. Y bueno, 1939 no tuvo un final feliz ni redención alguna".

