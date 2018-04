Albiol sobre el vídeo de Cifuentes: "Las imágenes son las que son y me parece una cutrez"

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, considera que Cristina Cifuentes debe dar explicaciones sobre el vídeo difundido este miércoles de una supuesta 'pillada' robando en un hipermercado en 2011, porque, conforme ha afirmado, 'las imágenes son las que son'.

"Tendrá que salir y explicar lo que crea oportuno, las imágenes son las que son y el relato, sinceramente, me parece una 'cutrez'', ha subrayado Albiol.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha señalado que "debe ser" la presidenta regional la que dé explicaciones sobre este vídeo y, ante la reunión que tendrá Cifuentes esta mañana con su equipo más próximo para abordar la información, Albiol espera que "tome las explicaciones que considere oportunas".

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado al PP de estar convirtiendo la política madrileña en una 'cloaca' y de estar haciendo el relevo a Cristina Cifuentes "a su manera, sin importarle ensuciar todo y horrorizarnos con esa imagen de los responsables públicos".

En declaraciones en el Congreso, el número tres del PSOE ha exigido a Ciudadanos que dé un "paso decisivo" para la regeneración política y apoye la moción de censura que presentaron los socialistas hace veinte días.

Durante 30 años Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer. Utilizan sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella. Tiene que dimitir, pero no solo ella. Madrid tiene que librarse de toda esta trama mafiosa y corrupta.

Rita Maestre se ha referido en su cuenta de Twitter a la información publicada por Okdiario, asegurando que "las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían".

Las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían: tamayazo, Gurtel, ex presidentas con tramas de espías, expresidentes con bolsas de dinero negro en Colombia, compra de medios afines.

Por eso con cambiar a Cifuentes no basta: hay que limpiar la institución.