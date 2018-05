Muchas organizaciones sociales lo denuncian desde hace años: tener un trabajo ya no es sinónimo de vivir bien, ni siquiera asegura salir de la pobreza. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 14,8% de los hogares españoles cuenta con al menos un trabajador que vive por debajo del umbral de la pobreza.

El organismo internacional que preside el mexicano José Ángel Gurría establece el umbral de la pobreza en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país.

Podría parecer poco pero se trata del dato más alto de toda la Unión Europea. Es decir, España lidera la pobreza laboral entre los países comunitarios. Además, se sitúa muy lejos del 8% de la media de la OCDE, así como de sus vecinos: Portugal (9%) y Francia (7,1%).

OECD Social Policy Forum | 14 May 2018

